Dans son livre intitulé ‘’Footballeur dans le Golfe : Richesses, écueils et frustrations’’, dont la cérémonie de dédicace a eu lieu samedi dernier, Makhète Diop retrace son parcours de sportif pour servir d’exemple aux plus jeunes qui aspirent à devenir footballeurs professionnels.

Après avoir surmonté les obstacles sur les terrains, du Sénégal aux pays du Golfe, Makhète Diop s’était fixé pour défi de partager son parcours de footballeur et d’homme dans un livre. Pari que l’ancien international sénégalais a réussi, bien que ‘’personne n’y croyait’’ pas au début. Dans ce livre intitulé ‘’Footballeur dans le Golfe : Richesses, écueils et frustrations’’ et préfacé par le ministre des Sports Matar Ba, l’ancien joueur de l’ASC Yakaar essaye de retracer son parcours de footballeur, qui n’a pas du tout était un fleuve tranquille. Il est édité par la maison d’éditions Le Nègre International. C’est la journaliste sportive Anta Faye Diop qui a prêté sa plume au joueur.

‘’J’ai fait ce livre pour dire que rien n’est impossible dans la vie’’, a fait savoir l’auteur du livre, samedi dernier, lors de la cérémonie de dédicace. Par cette production, Makhète offre à tous ces nombreux jeunes Sénégalais et Africains qui rêvent de devenir footballeurs professionnels un viatique pour réaliser de leurs ambitions. ‘’En sport, rien ne se donne, tout s’arrache par l’abnégation, l’endurance et l’intelligence. Quand on n’est pas ambitieux, on ne peut pas être endurant, c’est-à-dire faire face aux obstacles, se priver pour obtenir quelque chose de meilleur’’, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de handball.

Seydou Diouf a aussi salué les œuvres sociales du joueur, qui n’a jamais oublié d’où il vient, dans ville de Rufisque. C’est dans le même sens qu’abonde Mayacine Mar, son ancien coach au Port et en équipe nationale espoir du Sénégal. Il décrit un joueur qui ne ‘’rechignait pas’’ à la tâche. ‘’Je l’ai adoré. Il n’y a que le travail qui lui a permis d’arriver à ce niveau’’, a déclaré le directeur technique national à la Fédération sénégalaise de football.

Makhète Diop est né le 8 juillet 1988 à Louga. Il joue au poste d’attaquant et évolue actuellement sous les couleurs d’Al-Shabab Riyad, dans le championnat saoudien. Il a rejoint le club de Riyad, en provenance de Beijing Renhe (Chine) la saison dernière, au même moment que son compatriote Alfred Ndiaye. Il avait inscrit 6 buts l’année dernière en 13 matches. Il en est à deux réalisations en dix apparitions. Il a fait ses débuts dans l’équipe junior du Port autonome de Dakar, en 2006. Il va rejoindre l’ASC Yakaar de Rufisque en 2008 où il remporte la Supercoupe du Sénégal, la même année, avant de s’expatrier en Arabie saoudite, en signant pour le club de 1re division, Al Watani Tabuk.

LOUIS GEORGES DIATTA