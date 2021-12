Budget 2022 des forces armées

Pour l’exercice 2022, le budget du ministère des Forces Armées a été voté à l’unanimité. Il est arrêté à 278,125 milliards FCFA en autorisations d’engagement et à 262,572 milliards F CFA en crédits de paiement. Il va s’articuler autour de 4 programmes : pilotage, coordination et gestion administrative (20,268 milliards FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP)) ; défense du territoire national (les AE dudit programme sont fixées à 176,318 milliards FCFA, tandis que les CP sont arrêtés à 166,265 milliards FCFA) ; sureté publique et maintien de l’ordre (les AE dudit programme sont arrêtées à 81,389 milliards FCFA et les CP à 75,889 milliards FCFA) ; et enfin les opérations à caractère industriel et commercial (les Cp et les AE sont fixés à 150 Milliards FCFA).