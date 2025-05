Pape Thiaw a convoqué 26 joueurs pour les prochains matchs amicaux contre l’Irlande (6 juin) et l’Angleterre (10 juin), sans Sadio Mané. Deux bleus font leur entrée dans la Tanière : Idrissa Guèye (FC Metz) et Mamadou Lamine Camara (RS Berkane).

À quelques jours des deux matchs amicaux contre l’Irlande (6 juin) et l’Angleterre (10 juin), le sélectionneur national a publié une liste de 26 joueurs. La grande information reste l’absence de Sadio Mané dans ce groupe. L’attaquant d’Al-Nassr n’est pourtant pas blessé et a même terminé en beauté le championnat en inscrivant son 14e but, malgré la défaite de son équipe face à Al-Fateh (3-2). La raison de sa non-convocation serait d’ordre personnel.

‘’Comme nous l'avons tous constaté, Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Moi, en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant, pour moi, c'est le collectif. Je vais composer une équipe avec des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté. Sadio Mané, c'est un joueur très important pour notre dispositif. C'est quelqu'un qui a toujours montré, qui a toujours mouillé son maillot. Je coache un collectif, pas un joueur. Je mettrai à la place d'autres joueurs qui seront là et espérons qu'ils donneront la satisfaction comme lui l'a toujours fait’’, a commenté Pape Thiaw en conférence de presse, hier.

Pour cette fenêtre de juin, le sélectionneur national a ouvert la Tanière à deux nouveaux joueurs. Il s’agit de l’attaquant du FC Metz Idrissa Guèye (19 ans) et du défenseur de la Renaissance sportive de Berkane (Maroc), Mamadou Lamine Camara (22 ans). Le jeune milieu de terrain a remporté récemment la Coupe de la Caf avec son club. Champion d’Afrique U20 en 2022 avec les Lionceaux, Camara va retrouver Lamine Camara avec qui il a formé un tandem solide à la Can U20 en Égypte où le Sénégal a triomphé. Pour sa part, l’attaquant messin va pouvoir récolter les fruits d’une première saison encourageante sous le maillot du club de la Moselle. ‘’C'est quelqu'un qui montre de très belles choses depuis un bon moment. On sait que même dans notre championnat, il a fait ses preuves et est arrivé avec une longue blessure qui l'a éloigné du terrain pendant deux mois. Avec son mental, il est revenu très, très fort. Aujourd'hui, il est à la lutte pour remonter en Ligue 1 (France). C'est quelque chose de bien. Je pense que sa sélection est méritée. C’est une belle récompense pour lui’’, a indiqué Pape Thiaw.

Ces deux joueurs viennent rajeunir davantage l’effectif de l’équipe nationale. ‘’Il y a aussi de l'avenir dedans, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a de jeunes joueurs qui émergent, qui font une très belle saison à l'autre bout du monde. Je pense qu'ils méritent leur sélection, j'ai confiance en eux et je pense qu'ils seront là pour montrer tout ce qu'ils sont en train de faire durant la saison et espérons que ce sera à partir de ces deux matchs’’, s’est réjoui le coach.

Des retours de taille

Au moment où Sadio Mané prend une pause avec la sélection nationale, d’autres joueurs, qui avaient manqué les derniers rendez-vous internationaux, effectuent leur retour dans la Tanière. Il s’agit de l’attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, de l’attaquant d’Everton, Iliman Ndiaye, du défenseur de Galatasaray, Ismaïl Jakobs, du milieu de terrain de Strasbourg, Habib Diarra, d’El Hadj Malick Diouf, absents au mois de mars à cause de blessures contre le Soudan (0-0) et le Togo (2-0) en matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Cheikh Tidiane Sabaly va également retrouver la Tanière.

Convoqué pour la première fois en mars dernier, Antoine Mendy avait réalisé des débuts remarquables sur le côté droit de la défense. Le défenseur de l’OGC Nice est donc logiquement rappelé par Pape Thiaw. Par contre, le défenseur du Standard Liège n’aura pas ce privilège. Ilay Camara n’est pas retenu par l’entraineur pour la prochaine sortie des Lions. Selon les explications du technicien, le joueur est desservi par son manque de temps de jeu causé par une blessure. ‘’Pour Ilay, après la sélection, il est reparti dans son club. Il a eu une blessure qui l'a éloigné des terrains. Il manque de temps de jeu. J'ai été clair avec lui. Quand je vais démarcher, je vais être clair et transparent avec les joueurs. En manquant de temps de jeu, je ne pense pas qu'on peut prétendre à la sélection. C'est la crème des crèmes. Il faut que les joueurs, en premier, montrent et jouent avec leur club pour accéder à cette sélection’’.

Il y a quelques jours, le nom de Malick Thiaw avait été cité parmi les potentielles nouvelles recrues. Des informations faisant état de discussions en cours entre le staff technique du Sénégal et le défenseur du Milan AC. Face à la presse, Pape Thiaw a confirmé les ‘’démarches’’ dans ce sens. ‘’Aujourd'hui, il est en discussion avec son club, on voit bien que ces derniers temps, il ne joue pas beaucoup. Maintenant, l'avenir nous le dira’’.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAPE THIAW SUR LES MATCHS CONTRE L’IRLANDE ET L’ANGLETERRE

Une occasion de ‘’se jauger’’

Les matchs amicaux contre l’Irlande et l’Angleterre, les 6 et 10 juin prochain, sont une opportunité pour le sélectionneur national et son équipe de se mesurer et de préparer les prochaines échéances contre le Soudan et la RD Congo, en septembre 2025.

Le Sénégal va en découdre avec l’Irlande (60e au classement Fifa) et l’Angleterre (4e au classement Fifa), respectivement le 6 et le 10 juin. Deux matchs amicaux qui permettront aux Lions de se préparer pour la suite des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en septembre prochain contre le Soudan et la RD Congo. ‘’Ces deux matchs, c'est face à des adversaires très disciplinés et très forts tactiquement. On sait que notre match contre la RDC, ça va ressembler beaucoup à ça. Donc, on doit se jauger sur ce genre de match et pour pouvoir préparer notre match contre la RDC et contre le Soudan. C'est important de jouer ces deux matchs’’, a indiqué Pape Thiaw.

Celui-ci a publié, hier, une liste de 26 joueurs. ‘’J’aurai 26 joueurs qui seront prêts à se battre, à se montrer face à l'Angleterre, même si l'on sait que c'est une grande nation de football, mais on a les joueurs pour rivaliser’’.

Le sélectionneur national a déclaré vouloir profiter de ces deux rencontres pour tester de nouvelles choses. ‘’Les matchs amicaux servent à essayer, à corriger et aussi à se préparer pour la suite. C'est sûr qu'on va essayer des choses, on va essayer de mettre en place des choses et on va corriger ce qu'on va voir durant ces matchs qui vont nous servir, parce qu'on sait qu'on aura des adversaires de grand calibre et il faut se préparer. En tant que coach, ça nous permettra aussi de nous jauger’’, a-t-il fait savoir.

À ce propos, la question lui a été posée de savoir s’il pourrait envisager un repositionnement dans l’axe d’Ismaïla Sarr, comme c’est le cas dernièrement en club. Mais le coach des Lions ne veut pas dévoiler ses plans. ‘’Ismaïla, ses plus grandes saisons, il les a réalisées en jouant sur le côté. Il a donné satisfaction à la sélection pendant tant d’années sur le côté. C'est un joueur très professionnel qui s'adapte’’, a-t-il rappelé. Cependant, l’idée ne semble pas désintéresser le coach. ‘’Aujourd'hui, dans son club, il est repositionné un peu plus dans l'axe. Nous, notre système demande d'être sur le côté. Ismaïla est un joueur polyvalent sur la pointe de l'attaque. Maintenant, on verra en fonction de l'adversaire où on peut le mettre pour qu'il nous apporte plus dans le jeu. C’est un joueur qui a des qualités exceptionnelles qui peuvent valoir beaucoup de choses à notre équipe’’.

Capitaliser sur les coups de pied arrêtés

L’inefficacité de l’équipe sur les coups de pied arrêtés (CPA) a été évoquée lors des échanges avec la presse. Selon l’entraineur, c’est un aspect sur lequel son staff travaille avec les joueurs. ‘’Les CPA, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est vrai, on s’en procure beaucoup et sur des compétitions comme la Can, ça peut se jouer sur des détails, des faits de match, des coups de pied arrêtés. On y travaille pour pouvoir profiter des coups de pied arrêtés obtenus’’. Ces deux rencontres amicales serviront de cadre d’expérimentation avant les matchs officiels.

Ayant accordé au moins une place aux joueurs locaux depuis son arrivée sur le banc des Lions, cette fois Pape Thiaw n’a convoqué aucun joueur du championnat local. ‘’ Oui, c'est vrai. Il n’y a pas eu de joueur local, parce que je préfère les laisser à la disposition de la sélection locale qui prépare son Chan et qui a envie de garder son titre avec le coach Souleymane Diallo qui fait un travail extraordinaire’’, a expliqué l’ancien coach de Niary Tally.

L’équipe du Sénégal va démarrer son stage de préparation le 2 juin. Les Lions vont se regrouper à Dublin et non à Dakar comme initialement prévu.

Liste des 26 Lions : Portiers : Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw Défense : Antoine Mendy, Ismaïl Jakobs, El Hadj Malick Diouf, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo Milieu : Krépin Diatta, Idrissa Gana Guèye, Pathé Ciss, Habib Diarra, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Guèye, Mamadou Lamine Camara Attaque : Abdallah Sima, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly, Cherif Ndiaye, Idrissa Guèye

LOUIS GEORGES DIATTA