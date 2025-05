Répertoire des entreprises 

Au premier trimestre 2025, le Répertoire national des entreprises et associations (RNEA) a enregistré 28 401 nouvelles immatriculations, soit une progression de 5,3 % par rapport aux 26 970 immatriculations du trimestre précédent. En comparaison avec la même période de l’année 2024, le nombre de nouvelles immatriculations a connu une hausse significative de 50,8 %.

Selon une note de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les entreprises individuelles demeurent majoritaires parmi les nouvelles immatriculations, représentant 70,7 % du total. Elles sont suivies par les groupements d’intérêt économique (GIE) avec 7,5 %, les sociétés à responsabilité limitée (Sarl) avec 2,4 %, et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (Suarl), qui constituent 1,9 % des enregistrements. Le secteur du commerce occupe une place prépondérante dans la création d’entreprises, regroupant 30,2 % des personnes morales et 64,7 % des immatriculations d’entreprises individuelles.

En dehors de ce secteur, les entreprises individuelles se répartissent principalement dans les services personnels et divers (11,7 %), les services fournis aux entreprises (6,2 %), l’agriculture, l’élevage et la pêche (3,7 %), le transport et les télécommunications (3,5 %) ainsi que les BTP (3,3 %). En revanche, les industries alimentaires restent peu représentées, avec seulement 0,9 % des immatriculations.