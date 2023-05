Dauphin du Borussia Dortmund à l’aube de la dernière journée de Bundesliga, le Bayern Munich, tombeur de Cologne (2-1), a profité du faux pas des Marsupiaux (2-2 contre Mayence) pour conserver son titre national. Un 33e sacré dans l’histoire des Bavarois. Un scénario rocambolesque pour clôturer un exercice 2022-2023 mitigé.

Un miracle. Grâce à sa victoire acquise sur le terrain de Cologne, ce samedi après-midi (2-1) le Bayern Munich peut exulter et célébrer son 33e titre de champion d’Allemagne. La raison ? Le Borussia Dortmund n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Mayence (2-2) à l’occasion de cette 34e et dernière journée. Dès lors, les Bavarois - disposant d’une meilleure différence de buts - conservent leur suprématie nationale. Un scénario inattendu venant parachever une saison contrastée.

Deuxième de Bundesliga avant de pénétrer sur la pelouse du RheinEnergieStadion, les Munichois pensaient en effet avoir dit adieu au titre. Défait (1-3) par le RB Leipzig, le week-end dernier, le Rekordmeister n’avait plus son destin entre les mains mais a finalement profité de la contreperformance des hommes d’Edin Terzic, face à Mayence, pour asseoir un peu plus sa domination en Allemagne. Après 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, le Bayern Munich va donc soulever son onzième titre de rang. Une performance majuscule. Une éclaircie après des mois compliqués.

Le Bayern miraculé !

Balayés par Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, en avril dernier, les coéquipiers de Benjamin Pavard ont en effet fait preuve d’une fragilité peu commune. Éliminé, par ailleurs, contre Fribourg dès les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, le Bayern n’a jamais su imposer sa force collective, symbole de sa réussite ces dernières années. Orphelin de Robert Lewandowski, parti au Barça l’été dernier, le club allemand affichait toutes les peines du monde dans le jeu. Qu’importe les arrivées de Sadio Mané, Matthijs de Ligt ou autre Mathys Tel, rien ne semblait vraiment changer.

Avec 5 défaites en championnat et plus que jamais contesté par le Borussia Dortmund, le board munichois décidait finalement de se séparer de Julian Nagelsmann. Attendu comme l’homme du renouveau, Thomas Tuchel montrait rapidement ses limites. Froissé par des scandales internes - à l’image de cette altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané - l’ancien coach du PSG n’a jamais réellement redorér le visage des Bavarois. Pour autant et malgré plusieurs fausses notes, Tuchel restera l’homme du 33e titre en Bundesliga. Celui qui aura, par ailleurs, évité une saison blanche aux pensionnaires de l’Allianz Arena. Un dénouement heureux avant de se projeter sur un été décisif pour le futur du club.

FOOTMERCATO.NET