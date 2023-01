La communauté mouride va célébrer, le 2 février prochain, Sokhna Diarra, mère de Serigne Touba Khadimou Rassoul, fondateur du mouridisme. Pour sécuriser les fidèles sanitairement parlant, le ministre de la Santé et de l’Action sociale y était hier pour présenter le dispositif sanitaire.

En prélude à la célébration du Magal de Sokhna Diarra Bousso à Porokhane, dans la région de Kaolack, prévu le 2 février prochain, la ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) y était hier. Cette visite avait pour objectif, selon le Dr Khemesse Ngom Ndiaye, de présenter au khalife général des mourides, qui séjourne dans cette cité religieuse depuis quelques jours, le dispositif de la couverture sanitaire du Magal de Porokhane, édition 2023, avant, pendant et après l’événement.

Selon la ministre, cet évènement de portée nationale nécessite la mise en place d’un dispositif pour la couverture sanitaire par le MSAS, à travers la région médicale de Kaolack, la brigade régionale de l’hygiène (BRH) et le district sanitaire de Nioro du Rip avec l’appui de plusieurs partenaires dont la brigade nationale des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, des dahiras mourides et des associations.

Le plan de couverture, selon elle, comporte quatre grands axes que sont les activités curatives, préventives, de communication et suivi-évaluation.

Le tout a été précédé d’une importante phase préparatoire. Ces activités, a-t-elle expliqué, sont déroulées par la région médicale de Kaolack, la BRH, le district sanitaire de Nioro, avec l’appui du niveau central et des partenaires (sapeurs-pompiers, les volontaires de la Croix-Rouge, dahiras et associations).

Les points centraux de prestation, a poursuivi la ministre, sont les postes de santé de Porokhane, du Daara Mame Diarra, près du puits Mame Diarra où sera érigée une unité mobile, cabinet médical Cheikh Fall, Keur Dr Balla Mbacké Mboup et Keur Serigne Cheikh Mbacké. Pour les autres postes médicaux avancés (PMA), ils sont une vingtaine et ils délivrent des soins appropriés. Il y a aussi, selon la ministre, les structures de références (centre de santé de Nioro, hôpital régional de Kaolack, le Samu régional, la régulation à travers le 1515, l’unité de radiologie numérique du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT), l’équipe mobile des laboratoires Pasteur.

Pour couvrir cette manifestation religieuse, 267 acteurs, dont 139 agents de santé, seront mobilisés. Il y aura aussi 80 volontaires de la Croix-Rouge, 20 relais communautaires et le personnel sanitaire des associations partenaires (dahiras…).

Pour la logistique roulante, il est prévu un véhicule de supervision et de coordination, 32 ambulances dont 22 du district de Nioro. ‘’Le service d’hygiène à pied d’œuvre avec plus de 30 agents a déjà visité une centaine de domiciles. Les points de prestation fixes comme mobiles sont multiples et le dispositif intègre au-delà des structures plusieurs axes routiers. Le Samu assurera la régulation. Un montant de 15 millions est également alloué aux médicaments et la prise en charge des pèlerins est gratuite pendant les 72 heures du Magal.

À Porokhane, pour parer à toute éventualité, la surveillance épidémiologique est renforcée et la communication déjà de mise pour promouvoir le respect des mesures d’hygiène individuelles et collectives. La couverture sanitaire de cet évènement religieux de grande envergure nécessite la mobilisation d’importants moyens humains, logistiques et financiers pour garantir la santé des populations et des pèlerins. Le MSAS a mis en place les moyens nécessaires identifiés pour la bonne réussite de la couverture de l’édition 2023 du Magal de Porokhane. Le secteur de la santé, sous la coordination de la région médicale de Kaolack et en collaboration avec la brigade des sapeurs-pompiers, les volontaires de la Croix-Rouge, les dahiras et associations partenaires, utilisera de manière optimale les ressources disponibles pour l’atteinte des objectifs fixés pour une bonne couverture sanitaire de l’évènement’’, a expliqué la ministre de la Santé.

À signaler qu’auparavant, elle a visité le poste de santé de Porokhane et l’infirmerie du dahira Sokhna Mame Diarra Bousso où elle a décidé désormais de prendre en charge les médicaments de l’ensemble des pensionnaires.

CHEIKH THIAM