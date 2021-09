Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie et des conditions d’hygiène collective et individuelle, la sous-brigade d’hygiène de Kolda a lancée, hier, dans la commune de Kolda, de vastes opérations techniques de désinfection et de désinsectisation des lieux de culte. Le chef de la brigade départementale d’hygiène et ses hommes se sont déployés sur le terrain.

Cette opération vient compléter la campagne de lutte anti Covid-19 menée par la sous-brigade d’hygiène depuis la parution de la pandémie et l’annonce de l’état d’urgence sanitaire. ‘’Cette activité de prévention est couplée à la sensibilisation contre la Covid. Par conséquent, j’en appelle au respect des mesures barrières.

Car la maladie est encore là’’, a insisté le lieutenant Aliou Faye. En application du plan d’action fixé par les autorités de la ville en matière de protection des citoyens, plusieurs opérations continues et discontinues ont été menées pour garantir des conditions sanitaires. Ce n’est pas tout. Le chef de la brigade départementale d’hygiène a signalé que ‘’les morgues sont aussi ciblées par cette opération. Ceci, compte tenu du fait qu’il y a eu, ces derniers temps, des morts dont on ignore la cause des décès et qui pourraient être des cas suspects de Covid’’. Il entend mettre l’accent sur la prévention pour parer à toute éventualité. Puisque la période hivernale rime toujours avec dégradation du cadre de vie et conditions d’hygiène.