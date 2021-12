Après deux éditions, les ‘’Cleaning Day’’ avaient été arrêtés à cause de la pandémie de Covid-19. L’activité mensuelle a été relancée, ce samedi au lycée Sergent Malamine Camara, par le chef de l’État sous l’appellation ‘’Bësup Setal’’. Elle se fera le premier samedi de chaque mois.

La foule est nombreuse. Dans l’enceinte du lycée Sergent Malamine Camara, la nature verdoyante attire les regards. Les élèves sont disposés en rangs, un drapelet aux couleurs vert, jaune et rouge à la main. En brandissant parfois ce symbole national, la joie et la fierté se lisent sur leur visage. À la porte de l’école, quelques agents de la sécurité, tenant un lot de masques, les distribuent à la foule qui vient prendre part à la cérémonie. À quelques mètres, se trouve la tribune officielle devant laquelle des invités s’impatientent de voir le chef de l’État Macky Sall. ‘’J’ai hâte de voir le président. Ce sera une première’’, renseigne l’un d’eux.

La longue attente finit par devenir insupportable. Certains visages commencent à se renfrogner. C’est la fatigue. Les plus impatients se lèvent par moments pour regarder au loin, dans l’espoir d’apercevoir le cortège présidentiel. Déçus de ne rien apercevoir, ils reprennent place ou font quelques pas pour se dégourdir les jambes.

Ce lieu choisi pour abriter la rencontre est un bon exemple de cadre de vie, de propreté, à en croire El Hadj Lamine Thiam. ‘’Notre école a commencé, depuis longtemps, à faire le nettoyage et nous le faisons chaque mercredi. Ici, nous avons une culture de la propreté et ça se voit avec les arbres plantés. La propreté doit être au cœur du système éducatif, informe ce professeur de français du lycée, âgé de cinquante ans. Pour Aminatou Diallo, c’est une grande fierté que leur école ait été choisie pour le lieu de lancement du ‘’Bësup Setal’’. L’élève en classe de seconde G marque toute sa reconnaissance à l’endroit du chef de l’État qui a rendu fier tous les élèves de l’établissement. ‘’C’est vraiment quelque chose de spécial, je suis impressionnée et émue’’.

Macky Sall à Abdoulaye Sow : ‘’Utilisez tous les moyens pour dégager la voie publique’’

Pour meubler l’attente, le DJ enchaine les tubes de Youssou Ndour dont certains traitent de l’hygiène et de la propreté. C’est sur ces entrefaites que le chef de l’État débarque. En costume africain bleu, il est accompagné de son ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

Prenant la parole, il retrace le parcours du parrain du lycée. ‘’Peu connu des Sénégalais, sergent Malamine Camara fut un héros de l’armée coloniale française en Afrique. Il était doté d’un courage exceptionnel‘’, renseigne-t-il, parlant de son voyage avec Savorgnan de Brazza, de ses exploits...

Ensuite, il embraye sur le sujet du jour : ‘’Il n’est pas acceptable que Dakar continue à présenter un tel visage. Il faut continuer le travail de désencombrement, absolument enlever tout ce qui est un obstacle sur la voie publique. Monsieur le Ministre Abdoulaye Sow, utilisez tous les moyens pour dégager la voie publique, la rendre respiratoire. Je vous en donne tous les pouvoirs. Vous avez mon soutien entier et total. J’invite mes compatriotes à planter des arbres, à les entretenir, pour que notre cadre de vie soit viable, où il fait bon vivre, à l’image de ce magnifique lycée Sergent Malamine Camara qui est boisé et où on voit partout des arbres’’.

Sous les applaudissements du public dont les plus bruyants sont du côté des élèves en extase, le président de l’Alliance pour la République (APR) fait savoir que le lycée va bénéficier de cinq millions de francs CFA. Apparemment attiré par l’hygiène de ce lieu de savoir, il en félicite les dirigeants. ‘’Bravo à Madame le Proviseur, bravo aux enseignants et aux élèves de prendre soin de leur école. Je lance un appel à tous pour que les établissements scolaires et universitaires soient des modèles de propreté, de cadre de vie’’, laisse-t-il entendre.

‘’Notre lycée est bien dans le PSV Vert’’

En se levant pour prononcer son discours, Ndèye Coumba Niang, Proviseure du lycée, se fait accompagner par les ovations des élèves qui ont attendu ce moment pour crier et la galvaniser : ‘’Proviseure ! Proviseure ! proviseure !’’.

Ainsi, Mme Niang est portée en héroïne, avant de lâcher ses premiers mots : ‘’Son Excellence, je voudrais vous remercier pour le choix porté sur notre établissement pour le lancement de la Journée nationale de nettoiement. C’est un grand honneur pour l’école sénégalaise et en particulier pour la nôtre qui polarise les communes de Yoff, de Grand-Yoff, de la Patte d’Oie et des Parcelles-Assainies. Vous l’avez remarqué, Monsieur le Président, notre lycée est bien dans le Plan Sénégal émergent vert (PSE) dont l’un des objectifs est d’améliorer le cadre de vie des populations par des actions de reboisement et d’aménagement de l’espace.’’

Et pour donner une leçon de civisme, elle enseigne : ‘’L’éducation à la propreté doit se faire à l’école, notre seconde famille.’’ Elle explique d’ailleurs que, dans le cadre du nettoiement mensuel de leur lycée, tous participent, les parents d’élèves, l’Association sportive et culturelle de l’Unité 26 des Parcelles-Assainies et les bonnes volontés.

Ce programme a vu le jour en janvier 2020, sous le terme de ‘’Cleaning Day’’ avant de devenir aujourd’hui ‘’Bësup Setal’’. La prochaine édition est prévue en janvier 2022 ‘’dans une ville, en principe, Saint-Louis’’.

‘’Plus tard, en 2050, je serai président de la République du Sénégal’’ À la différence du public qui a vécu dans l’extase et la joie, la relance des ‘’Cleaning Day’’ sous l’appelation ‘’Bësup Sétal’’, Khadim Guèye a, lui, été désolé et déçu de la rencontre. Âgé de 17 ans, cet élève en seconde S au collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum décharge sa colère : ‘’Notre président a gaspillé des millions et des millions, en regroupant des gens ici. On n’a pas besoin de ce genre de rencontre pour aspirer à un pays émergent. Ce meeting est inutile’’, martèle-t-il. Et pour aller plus loin dans ses propos, le jeune élève informe qu’il dirigera le pays à l’avenir : ‘’En 2040, au plus tard 2050, je serai votre président de la République.’’ Et pour achever les dirigeants, il tonne : ‘’Je ne sais pas dans quel pays nous vivons, mais je ne pense pas que nous soyons au Sénégal. Les millions qu’on mobilise doivent vraiment être utilisés à d’autres fins !’’

EL HADJI FODÉ SARR (STAGIAIRE)