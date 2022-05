 Camp pénal

Au moment où la coalition qui l’a investi tête de liste est dans une tourmente sans pareille, Barthélemy Dias se retrouve à de devoir régler un autre problème. Ce matin, dans le cadre de son procès en appel de l’affaire Ndiaga Diouf, il devra faire face au juge. Lors du dernier procès tenu le mercredi 2 mars dernier, le procureur a requis cinq ans de prison ferme contre lui.

Le maitre des poursuites accuse l’actuel locataire de l’Hôtel de ville de Dakar de ‘’coups et blessures mortels, coups et blessures volontaires et détention d’arme illégale sans autorisation’’. En appel, le parquet rejette les faits de légitime défense car, dit-il, les assaillants blessés lors de ces échauffourées étaient en position de fuite, d’où le fait que le défunt Ndiaga Diouf a été atteint par balle en position postérieure.