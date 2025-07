L’équipe du Sénégal démarre fort la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2024, par une large victoire face à la RD Congo (4-0), ce dimanche. Mama Diop et Nguénar Ndiaye ont réalisé chacune un doublé.

Les Lionnes mettent le feu d’entrée à la Coupe d’Afrique des nations de leur catégorie, au Maroc. Pour leur entrée en lice à la 15e édition de la Can féminine, ce dimanche, l’équipe du Sénégal a corrigé celle de la République démocratique du Congo (RDC), sur le score de quatre buts à zéro. Grâce à cette large victoire, les joueuses de Mame Moussa Cissé occupent seules la première place de la poule A, avec 3 pts. Elles devancent le Maroc (2e, 1 pt) tenu en échec par la Zambie (3e, 1 pt), sur le score de deux buts partout en ouverture de la compétition, samedi dernier.

Le festival Mame Diop-Nguénar Ndiaye

Avec Adji Ndiaye dans les buts, le sélectionneur national a opté pour un 4-3-3. En défense, Adama Sané à droite et Marième Babou à gauche sont alignées en même temps que le duo axial, Wolimata Ndiaye-Aïssatou Fall. Au milieu de terrain, on retrouve le trio Fatorimata Dramé, Méta Kandé et Binta Korkel Seck. Alors que Nguénar Ndiaye à droite, Hapsatou Diallo à gauche et Mama Diop à la pointe sont chargées d’animer le jeu offensif.

Les Lionnes ont été sans pitié face aux Congolaises. Les joueuses de coach Cissé n’ont eu besoin que de quarante minutes pour plier la partie. Mama Diop et Nguénar Ndiaye ont largement rempli leur rôle de canonnières avec un doublé chacune. Elles dominent le classement des buteuses. Après seulement cinq minutes de jeu, le Sénégal a trouvé la faille grâce à Mama. Sur une longue passe de Méta Kandé, l’attaquante de l’Olympique de Marseille a battu la portière congolaise sur un lobe imparable (1-0), qui meurt au fond des filets. Huit minutes plus tard, les Sénégalaises creusent l’écart par Nguénar Ndiaye qui fait le break (13e, 2-0). Le Sénégal domine le match et neutralise l’adversaire. Les protégées de Mame Moussa ne laissent aucune chance aux Léopardes d’envisager une réduction du score, car à la 22e mn, la capitaine réalise le doublé en inscrivant le troisième but. Pour tuer tout suspense, l’attaquante de Bourges Foot y est allée également de son doublé pour enfoncer le clou (4-0).

La seconde période a été plutôt question de gestion pour l’équipe du Sénégal. Le coach en a profité pour faire tourner son effectif en effectuant cinq changements. L’équipe sénégalaise a s’est relâchée en laissant la RDC se rapprocher de plus en plus de leur but. Les joueuses d’Hervé Happy ont essayé de mettre la pression dans le camp sénégalais. Ce qui leur a permis de se créer quelques occasions, frappant les montants des cages de Adji Ndiaye. Mais la portière des Lionnes réalisé une série d'arrêts de qualité. La sociétaire de l’AS Bambey s’est aussi mise en évidence en réalisant son premier clean sheet de la compétition.

À la fin de rencontre, Mama Diop a reçu le trophée de la Femme du match. Les Lionnes jouent leur deuxième match et une possible qualification face à la Zambie, mercredi prochain.

Les Zambiennes ont failli créer la sensation face au pays hôte, le Maroc. Les Copper Queens ont mené au score en première période (1-2), mais les Marocaines ont dû s’arracher pour obtenir le point du nul (2-2) à trois minutes de la fin de la partie.

Le Nigeria étrille la Tunisie

Le Nigeria a également démarré en fanfare sa compétition au Maroc. Les Super Falcons ont montré leur intention dès l’entame de la partie, en ouvrant le score à la 4e mn par Asisat Oshoala. Les Nigérianes ont fait le break dans les arrêts de jeu de la première partie par Babajide (45e +1, 2-0).

En seconde période, les Tunisiennes ont résisté pendant longtemps aux assauts adverses. Elles vont finir par céder à la 84e mn, quand Ihezuo a trouvé le chemin des filets et aggravé le score (3-0).

Le groupe C va prendre le relai ce lundi avec deux affiches. L’Afrique du Sud, tenante du titre, va entrer en lice face au Ghana, au complexe sportif d’Oujda, à 16h. Un peu plus tard (19 h), le Mali va en découdre avec la Tanzanie.

