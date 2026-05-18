Publié le 18 May 2026 - 14:17
LINGUERE  

Tening Faye nommée première femme préfet du département de Linguère

 

Ce jeudi 14 mai, l’adjoint au gouverneur de Louga a installé le nouveau préfet du département, Madame Tening Faye, en remplacement de Monsieur Modou Thiam, qui par ailleurs est nommé préfet du département de Matam. Cette cérémonie s’est déroulée au centre Alé Badara Sy et a vu la participation de tous les chefs de service régionaux et départementaux, mais aussi des chefs religieux et coutumiers.

« Au nom de Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installée dans vos fonctions de préfet du département de Linguère », a déclaré l’adjoint au gouverneur de Louga devant l’assemblée venue assister à l’installation du nouveau préfet du département de Linguère.

Tening Faye de prend rendez-vous avec l’histoire en devenant la première femme préfet du département de Linguère. Pour cela, elle aura besoin, selon l’adjoint au gouverneur, du soutien et de l’accompagnement de tous pour dérouler correctement sa mission et réussir pour l’intérêt ultime des populations du département de Linguère.

En effet, c’est par décret N°2026_892 du 28 avril 2026 que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé Tening Faye préfet du département de Linguère en remplacement de Modou Thiam. Ce dernier, depuis novembre 2023, salue-t-on, a développé des qualités humaines et professionnelles qui lui ont permis d’administrer cette circonscription dans la rigueur et la participation de tous les acteurs territoriaux.

Par son sens du devoir, son esprit de responsabilité et sa conscience professionnelle élevée, le préfet Modou Thiam, selon les témoignages unanimes, a coordonné avec brio le suivi et la mise en œuvre des projets et programmes de l’État dans le département, qui joue un rôle économique important pour le Sénégal.

MOR MBATHIO NDIAYE

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politique
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