L’équipe du Sénégal s’apprête à jouer sa sixième participation à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, en Égypte (du 18 février au 12 mars 2023). Les Lionceaux visent un premier sacre, après trois finales perdues dans cette compétition.

Le coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans sera donné le 19 février 2023 au Caire. L’Égypte, pays hôte, et le Mozambique vont donner le la de la course pour la succession du Ghana, non qualifié, au Cairo International Stadium à 16 h (14 h GMT). Le Sénégal, qui avait manqué la dernière édition, est de retour avec de grandes ambitions. Malick Daf et ses protégés visent une première étoile dans ce tournoi réservé aux jeunes joueurs de moins de 20 ans. Avant lui, Joseph Koto et Youssoupha Dabo ont échoué dans cette mission.

Sous la houlette de Koto, les Lionceaux ont disputé et perdu deux finales, en 2015 et en 2017. La première fois, ils avaient été battus par le Nigeria (1-0) à Dakar. Deux ans après, Krépin Diatta et ses coéquipiers ont perdu (2-0) face au pays organisateur, la Zambie. Les juniors du Sénégal ont aussi pris part aux Coupes du monde de leur catégorie, en 2015 et en 2017 où ils ont été éliminés respectivement en demi-finales et en huitièmes de finale.

Dabo a repris le flambeau et conduit l’équipe au Niger, en 2019. L’actuel coach du Jaraaf de Dakar a atteint le dernier acte, mais n’a pas réussi à faire mieux que son devancier. Le Sénégal a perdu sa troisième finale d’affilée, cette fois face au voisin du Mali (1-0). Il a ramené la sélection nationale à la Coupe du monde 2019 où elle a été éliminée en quarts de finale par la Corée du Sud (3-3 ap, 3 tab 2), finaliste malheureuse face à l’Ukraine.

Groupe A : Le Nigeria favori

Pour atteindre cet objectif, le Sénégal doit d’abord sortir de la poule A qu’il partage avec le pays hôte, l’Égypte, le Nigeria et le Mozambique, petit poucet de ce groupe réputé le plus relevé des trois. Les Lionceaux vont croiser le fer, d’abord, avec les Flying Eagles. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en finale de l’édition 2015 à Dakar. Le Nigeria avait remporté le match sur le score d’un but à zéro, au stade Léopold Sédar Senghor.

Les Flying Eagles sont favoris de la poule, même s’ils avaient manqué la Can-2021. Pour leur 16e participation, les septuples champions d’Afrique (1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011, 2015) veulent reconquérir la médaille d’or. Mais l’Égypte ne compte pas faire de la figuration chez elle. Les jeunes Pharaons (4 titres, 1981, 1991, 2003, 2013) reviennent dans la compétition pour leur 10e participation, après avoir raté les Can 2019 et 2021. En 2017, l’Égypte n’avait pas franchi la phase de poules où elle a terminé à la 3e place du groupe A, derrière la Zambie et la Guinée.

Groupe B : L’Ouganda revient à la charge

Lors de l’édition précédente, l’Ouganda avait fait sensation, en atteignant la finale de la Can pour sa première participation. Les Ougandais avaient cependant perdu en finale (2-0) face au Ghana. Les jeunes Cranes sont revenus cette fois avec l’envie de faire mieux qu’en 2021, en terre mauritanienne. L’entraineur Jackson Mayanja a retenu une liste de 25 joueurs avec seulement deux qui évoluent en Europe. Il s’agit du défenseur de Leganes CD, en Espagne, Ibrahim Juma, et du milieu de terrain de Makedonikos FC, en Grèce, Isma Mugulusi. L’Ouganda partage la poule B avec le Congo, médaillé d’or en 2007, le Sud-Soudan, qui va jouer sa première Can U20, et de la Centrafrique (3e participation), qui n’a jamais dépassé la phase de poules.

Groupe C : Le choc Tunisie-Gambie

Le groupe C va abriter les retrouvailles entre deux demi-finalistes de la dernière édition. Il s’agit de la Gambie (4 participations) qui avait battu (0-0, 4 tab 2) en match de classement la Tunisie (3 participations). Les Tunisiens, qui n’étaient plus montés sur le podium depuis 1985 (médaille d’argent) visent leur première étoile dans cette compétition. Le coach Adel Sellimi a fait appel à un groupe de 26 joueurs évoluant essentiellement dans le championnat local. L’équipe compte néanmoins quatre éléments évoluant en Europe, dont Nasraoui de Nîmes Olympiques, Jibril Othmen de l’équipe réserve de Saint-Étienne, Chaïm El Djebali de l’équipe réserve de Lyon et Samy Olivier Chouchane de la réserve de Brighton.

Pour sa part, la Gambie veut faire mieux que sa 3e place de 2021. Les jeunes Scorpions comptent dans leurs rangs le milieu de terrain de Teungueth FC, Muhamed Sawaneh. Mais le Bénin (2 participations, médaillé de bronze en 2005) et la Zambie (3e participation, médaillée d’argent en 2017) vont jouer crânement leurs chances.

Les groupes complets :

Groupe A : Égypte, Mozambique, Sénégal, Nigeria.

Groupe B : Ouganda, République centrafricaine, Soudan du Sud, Congo.

Groupe C : Gambie, Tunisie, Bénin, Zambie.

LOUIS GEORGES DIATTA