Face au Mozambique, les Lionceaux ont fait le boulot, en s'imposant sur le score sans appel de 3 buts à 0. Les poulains de Malick Daff signent ainsi leur deuxième victoire en autant de sorties et se qualifient pour la phase suivante dans cette Can U20 en Égypte.

Un match Sénégal-Mozambique est un classique du football africain. Les deux nations s'affrontent presque dans toutes les compétitions. Et comme bien souvent les Lions parviennent à se défaire Mambas. Pour cette énième victoire, les protégés de Malick Daff ont juste veillé au respect de la coutume. Ces derniers enchaînent ainsi un deuxième triomphe et se qualifient par la même occasion en quarts de finale.

Pour enregistrer une deuxième victoire d'affilée et valider le ticket pour la phase suivante, Malick Daff a fait confiance au même onze qui avait défait le Nigeria, lors de la première journée. On ne change pas une équipe qui gagne. Le sélectionneur a donc voulu s'inscrire dans la continuité, au moment d'en découdre avec les Mozambicains. Un choix payant, car le résultat ne s'est pas fait attendre.

Dès l’entame de la rencontre, les partenaires de Samba Diallo, double buteur, ont imposé leur supériorité et leur volonté d’aller tout de suite vers l’avant.

Les Lionceaux confisquent le ballon, s'incrustent souvent dans la zone de vérité, mais font preuve de maladresse dans le dernier geste. Durant un quart d’heure, Lamine Camara et ses coéquipiers assurent la bonne circulation du ballon, sans vraiment réussir à trouver la faille face à une équipe mozambicaine bien regroupée et qui colmate toutes les brèches.

La première vraie occasion de la rencontre vient tout de même après un joli centre du futur joueur du FC Metz, Pape Amadou Diallo, qui sert Pape Demba Diop en retrait au point de penalty. Mais la frappe du milieu offensif de Zulte Waregem (D1 belge) est stoppée sans grande difficulté par le portier du Mozambique. Nous sommes à la 11e mn. Il n’a pas fallu très longtemps (16e) pour que Pape Amadou Diallo revienne à la charge pour délivrer un nouveau centre, cette fois destiné à Souleymane Faye. Mais ce dernier rate le cadre.

Très largement au-dessus, mais parfois imprécis, les Lionceaux peinent à trouver la faille. Des ballons mal donnés et des choix impertinents viennent anéantir leurs plans d'ouvrir le score.

Mais au bout du bout du premier acte, Pape Amadou Diallo, le Sénégalais le plus en vue des 45 premières minutes, réussit à inscrire le premier but de la partie. En effet, sur une récupération au milieu de terrain, Mamadou Lamine Camara sert parfaitement Lamine Camara qui, à son tour, trouve idéalement Pape Demba Diop. L’ancien pensionnaire de Diambars retrouve Lamine Camara qui enchaîne par une frappe repoussée par le dernier rempart mozambicain. Mais en vrai renard de surfaces, Diallo ne rôdait pas très loin. Le vainqueur du dernier Chan n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et permettre au Sénégal de prendre l'avantage.

Au final, malgré quelques déchets techniques, l'équipe du Sénégal a vécu un premier acte des plus tranquilles et le tout couronné par l'ouverture du score.

Des Mozambicains étouffés

En seconde période, les Mozambicains ont naturellement essayé de sortir de leurs bases, afin de pouvoir égaliser. Cette nouvelle stratégie mozambicaine a fait l'affaire des Lionceaux, car des espaces se sont créés et les contres ont pu s'enclencher, pour faire mal à l'adversaire. Samba Diallo et Pape Demba Diop se sont régalés.

À la 54e mn, le premier a trouvé le poteau gauche ; le second a parachevé l’action d'un coup de tête dans le but vide. Le Sénégal menait alors de deux longueurs.

Lors de cette confrontation, le Mozambique n'aura réellement jamais existé. Le Sénégal aura maîtrisé de bout en bout son sujet. Le troisième but marqué par Pape Amadou Diallo, à la 84e, servi parfaitement par Souleymane Basse, a entériné idéalement cette partie.

Le Sénégal va donc tranquillement engager son dernier match face au pays organisateur, l'Égypte. Toutefois, depuis un certain temps, les duels entre Lions et Pharaons se disputent âprement, même si les Sénégalais gagnent presque toujours face aux Égyptiens.