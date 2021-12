Inscrit hier sur la ‘’prestigieuse liste représentative’’ du patrimoine immatériel de l’Humanité, lors de la 16e Session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, le Ceebu Jën l’a été sans débat, ni amendement. ‘’Ce processus d’inscription est le résultat du pré-inventaire mené par la Direction du Patrimoine culturel, en collaboration avec l’Unesco-Breda, en 2018 et 2019, dans les quatorze régions du pays.

Il a permis de dresser une liste représentative de cinquante-neuf éléments de notre patrimoine culturel immatériel’’, lit-on dans un communiqué du ministère reçu hier à ‘’EnQuête’’. ‘’Saisissant l’occasion de cet indéniable succès diplomatique qui consacre le génie culinaire de notre pays, je remercie toutes les parties prenantes à ce travail de collecte que sont les experts-référents nationaux, la Direction du Patrimoine culturel, les directeurs des centres culturels régionaux, les communautés, les acteurs culturels et les autorités administratives et locales de la région de Saint-Louis’’, a écrit le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

‘’J’exprime aussi ma vive satisfaction et me réjouis de cette opportunité pour notre pays de valoriser son patrimoine et de renforcer son rayonnement international. Avec cette inscription du Ceebu Jën, le Sénégal partage, avec l’humanité, un trésor, de plus, de son patrimoine immatériel, ouvrant ainsi la porte à une plus grande reconnaissance de son art culinaire’’, ajoute-t-il.

Monsieur Diop a adressé ses vives félicitations à l’ambassadeur, délégué permanent du Sénégal auprès de l’Unesco, Souleymane Jules Diop, ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs, sans oublier le groupe Afrique qui a soutenu et défendu le dossier du Sénégal dans un contexte de concertation et de solidarité internationales.