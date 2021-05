Dans le cadre de la célébration de la Fête du Travail, le Syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité du Sénégal (Sagas) a tenu une conférence de presse au siège de la CSA, hier. Ils ont étalé tous les maux dont souffre leur secteur.

Le Syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité du Sénégal (Sagas) faisait face à la presse, hier, au siège de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA). Ils ont évoqué, à cet effet, le système de gardiennage et de sécurité privée au Sénégal. Ces syndicalistes rêvent d’un avenir meilleur. Pour y arriver, il faudrait que l’Etat et leurs employeurs revoient les textes, lois et décrets qui régissent leur secteur.

Ainsi, ils réclament le respect de leur convention collective. "Nous ne savons pas comment une convention collective destinée à faire respecter les droits les plus élémentaires est bafouée par les employeurs. Comment l'Etat peut laisser un secteur pourvoyeur d'emplois dans un laisser-aller total, sans contrôle, alors que le ministre de l'Intérieur est le principal concerné. En ce sens, il doit réagir’’, demande leur porte-parole du jour, Isidore Coly.

Et l’Etat, non content de ne pas assez les protéger, a décidé de les affaiblir davantage, en mettant sur pied l’Agence de sécurité de proximité. "Nous interpellons le président de la République sur les agissements de l'Agence de sécurité de proximité qui ne crée pas des emplois, mais a des bénévoles à qui elle verse un salaire de 50 000 F depuis 8 ans. C’est une aberration et nous trouvons cela irrespectueux, surtout pour les anciens militaires que l'on envoie à la gendarmerie ou à la police et qu’ils soient mis dans cette situation de précarité criarde", s’attriste M. Coly.

Par ailleurs, ces travailleurs veulent des offres de formation en sécurité privée et gardiennage. Cela pourrait aider à baisser le taux de chômage, surtout en ces temps où l’Etat est à la recherche de formules miracles pour caser les jeunes. Le secteur de la sécurité privée peut générer, si elle est bien prise en compte et encadrée, des emplois stables, jure-t-il.

En attendant l’Etat, la CSA a pris l’engagement d’accompagner le Sagas dans tous ses combats. "Nous allons vous accompagner pour que vous ayez cette convention. Nous allons mener le combat avec vous pour que la convention soit appliquée dans son intégralité et sur tout le territoire national. Nous ferons le maximum pour y arriver’’, a promis le secrétaire général de la CSA, Elimane Diouf.

Pour pousser l’Etat à prendre ses responsabilités, ces agents de sécurité vont organiser une marche. Ils disent inviter tous les autres syndicats partenaires du Sagas "pour l'application sans complaisance de la convention dans toute sa globalité, la création de l'Agence de régulation des marchés de la sécurité privée, l'assainissement du secteur, combattre toute entreprise qui ne respecte pas la convention. L'Etat du Sénégal perd beaucoup d'argent à cause des sociétés de gardiennage et de sécurité qui refusent de se soumettre à la nouvelle Convention collective sur la sécurité privée. L'Etat doit user de moyens coercitifs pour les amener à respecter la législation du travail, sous peine de leur retirer les marchés en cours et surtout éviter de leur en donner à l'avenir’’.

Kiné Cissé (Stagiaire)