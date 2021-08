Le Cercle des intellectuels soufis soutient la campagne de vaccination contre le coronavirus. Selon ces intellectuels religieux, ‘’accepter de se faire vacciner, c'est un geste de solidarité, un acte de fraternité et de générosité envers les concitoyens ; marqueur de grandeur d’âme de cette ‘Téranga’ sénégalaise tant chantée, tant glorifiée à tout bout de champ’’.

L’organisation dirigée par Serigne Fallou Dieng, qui a montré l’exemple en allant se faire vacciner, incite ainsi les populations à prendre ces sérums, moyen le plus efficace, pour l’heure, de combattre la Covid-19. Car, ajoute-t-il, ‘’refuser le vaccin, ce n'est pas seulement risquer pour soi-même les coups du virus, c'est pratiquement armer son propre corps pour le transformer en engin potentiellement mortel, frappant aveuglément et aléatoirement autour de soi’’. Face à l’ampleur des dégâts causés par le variant Delta, Serigne Fallou Dieng et compagnie sont d’avis que ‘’l’impératif sanitaire doit primer sur toute autre considération et notamment sur les libertés qui donnent son sens à la vie.

...Le Cercle des intellectuels soufis s'insurge et condamne vigoureusement la profanation, la semaine dernière, de la stèle Khalifa Ababacar, sur les allées éponymes de Niary Tally. Pour ces penseurs soufis, il s’agit d’un acte répréhensible, dans un moment sensible, qui appelle à la sérénité. C’est pourquoi le ‘’cercle en appelle instamment à la célérité de l'action de l’Etat et espère que tout sera fait pour retrouver les auteurs de cette ignominie’’.

Une ‘’entreprise abjecte, odieuse, que des mots ne suffisent pas à condamner’’. Pour Serigne Fallou Dieng, ‘’au moment où des cellules terroristes sont dormantes au Sénégal pour étudier comment dresser les uns contre les autres, en vue de mettre mal à l'aise cette harmonie confessionnelle tant chantée à tout bout du champ’’, cette profanation rappelle, une fois de plus, l'importance du combat contre les haines.