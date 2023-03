Le rapport général 2020-2022 du Conseil économique, social et environnemental a été adopté, hier, sous réserve de la prise en charge des observations à venir dans les 48 heures. Par ailleurs, en marge de l'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2023, les bureaux du Cese et les bureaux de commissions ont été renouvelés. Baidy Agne est le vice-président du bureau en association avec Mody Guiro et Mamadou Moustapha Ndiaye, Oumar Ba, Ndèye Fatou Sougou et Momar Diongue.

Les secrétaires élus sont au nombre de six. Parmi eux, le Pr Ibrahima Mbow. Pour la Commission de l'économie de la finance et de la conjoncture, Pape Mbagnick Diop a été élu président. Le vice-président est Ibou Ndiaye et le rapporteur Émile Wardiny. Le bureau de la Commission du développement industriel, de l'anarchie et de la technologie est composé de Cheikh Diop (président), de Serigne Mboup (vice-président) et de Cheikh Sarr.

La Commission de la jeunesse, de la formation, du travail de l'emploi est dirigée par El Hadj Momar Samb. Ce bureau est également composé du vice-président Mamadou Baldé et du rapporteur Brahim Seck. Abdoul Aziz Dieng est porté à la tête de la Commission de l'artisanat, de la culture, du tourisme et du sport. Il y a également le renouvellement des bureaux de la Commission de la santé et des affaires sociales, la Commission du développement territorial et local, la Commission du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable, entre autres.

Les travaux reprennent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 28 avril prochain. Des discussions porteront sur les thèmes suivants : ''Denrées de consommation courante et circuits de distribution'', et ''Financement durable de la protection sociale au Sénégal''.