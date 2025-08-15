Sur le tracé de la Grande muraille verte, le ministre de l’Environnement et le DG de la GMV ont démarré leurs activités de reboisement dans la commune de Labgar, située au nord du département de Linguère. Cette caravane nationale écologique 2025 a eu comme présence les autorités administratives, les services techniques de l’État et les partenaires aussi (Parec, AVSF, ASC).

Comme à Kaolack, le ministre de l’Environnement et de la Transformation écologique, Daouda Ngom, était à Labgar, dans le cadre de la caravane écologique. Elle est une innovation de la campagne de reboisement 2025. ‘’Nous sommes à Labgar, dans le tracé de la Grande muraille verte, qui est une initiative panafricaine depuis 2008, dans laquelle le Sénégal a joué un rôle important. Dans la zone, une parcelle de 750 ha sera reboisée et ensemencée avec des espèces adaptées, et 45 000 plants y seront reboisés.

À long terme, cette parcelle sera érigée en réserve naturelle communautaire comme celle de Koyli Alpha où on introduira des animaux sauvages pour restaurer la biodiversité. Ce qui est important dans ce projet, il y a le Parec (Projet d’amélioration de la résilience des écosystèmes) qui contribue à restaurer les terres dégradées, mais il contribue également à limiter la désertification et la déforestation tout en luttant contre les effets néfastes des changements climatiques’’, a-t-il dit lors de la visite des parcelles de reboisement de Labgar.

Mieux encore, ‘’à Labgar, poursuit-il, il y a 13 000 ha de terres dégradées, d’après le maire de la commune, Idrissa Diop. Le rôle du Parec est de restaurer ces terres au bénéfice de la communauté afin d’améliorer la résilience des écosystèmes. Nous sommes en zone sahélienne et sylvo-pastorale où il ne pleut pas assez et où le bétail, souvent, fait une forte pression sur la végétation.

Autour des parcelles de la Grande muraille verte, il y a aussi le développement des activités socioéconomiques comme les maraîchages des Tollu Ker, les fermes agricoles communautaires, etc. La GMV va continuer à appuyer les communes traversées par le tracé de la Grande muraille verte, à l’image de Mbaye Awa, Koyli Alpha, Labgar et tant d’autres’’. La caravane sera clôturée avec la signature d’une convention entre le maire de Labgar et le DG de la Grande muraille verte, Sékouna Diatta, sous la supervision du ministre de l’Environnement.

Par Mor Mbathio Ndiaye