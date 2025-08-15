Au bout d’un match haletant, l’équipe du Sénégal a perdu en demi-finales face à celle du Maroc. À égalité à la fin du temps réglementaire (1-1), les Lions ont été éliminés à l’issue de la séance des tirs au but (5 TAB 3).

Le Sénégal ne jouera pas le titre de champion d’Afrique du Chan-2024. Les Lions, qui visaient le back-to-back après le sacre historique de 2023, n’auront pas la possibilité de jouer la finale. Ils ont été éliminés en demi-finales, hier, par le Maroc, à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 5 TAB 3). Les Marocains, à la recherche d’un troisième trophée, joueront la finale face à Madagascar, samedi prochain. Les Sénégalais auront la possibilité de se consoler avec la médaille de bronze contre le Soudan, vendredi.

Une avance mal gérée

Pour ce duel de Lions, le sélectionneur national a opté pour un 4-3-1-2, avec Marc Arouna Diouf dans le but. En défense, Daouda Ba et Layousse Samb se retrouvent respectivement à droite et à gauche, aux côtés du duo axial Baye Assane Ciss - Seyni Mbaye Ndiaye. Au milieu de terrain, le trio Oumar Ba - MbayeYaya Ly - Libasse Gueye est aligné derrière Moussa Cissé. Le duo Christian Gomis - Serigne Moctar Koïté occupe la ligne offensive.

D’entrée de jeu, les Marocains ont essayé de tenir le ballon et d’attaquer le camp sénégalais. Grâce aux deux attaquants en pointe, le Sénégal a mis une pression haute sur l’adversaire. Les hommes de Souleymane Diallo ont cherché à jouer derrière la défense marocaine, qui veille au grain. Opportunistes, les hommes de Souleymane Diallo vont exploiter les coups de pied arrêtés pour surprendre l’adversaire.

Ainsi, à la 17e mn, sur un corner de Libasse Guèye, Layousse Samb s’est libéré du marquage de son vis-à-vis et bat le portier marocain de la tête (0-1). Mais les Sénégalais n’ont pas profité de cette ascendance psychologique. Ils ont laissé l’initiative du jeu à l’adversaire. Un choix qui leur a été fatal. Sur une attaque marocaine, les Sénégalais, incapables de sortir le ballon dans leur zone, ont concédé l’égalisation. À la 23e mn, Bougrine bat Marc Diouf d’une reprise imparable du pied droit (1-1).

Manque d’efficacité

Au retour des vestiaires, coach Diallo procède à un changement. Vieux Cissé remplace Christian Gomis (46e) et prend le côté gauche de l’attaque. L’attaquant de l’US Gorée a apporté un nouveau souffle à l’équipe sénégalaise. Son entrée en jeu a redynamisé le jeu offensif grâce à sa capacité à tenir le ballon et son explosivité. Il a donné beaucoup de fil à retordre à la défense de l’adversaire, qui a manqué de peu d’être réduit à 10. À la 55e mn, Marounane Louadni percute Cissé, qui prenait la direction du but. L’arbitre sud-africain sort le carton rouge. Il est ensuite rappelé par la Var et annule le carton rouge après visionnage de la vidéo. Le défenseur marocain s’en sort à bon compte en écopant seulement d’un carton jaune.

Contrairement à la première période où la domination marocaine était nette, la seconde a été plus équilibrée. L’équipe du Sénégal s’est montrée plus entreprenante. Les hommes de Souleymane Diallo ont été plus dans la circulation de balle en jouant dans les intervalles pour effectuer des attaques placées. Les Lions ont montré un meilleur contenu dans leur jeu. Seulement, Baye Assane Ciss et ses coéquipiers n’ont pas su concrétiser cette bonne dynamique. Marc Diouf a également été beaucoup sollicité face aux nombreux assauts marocains pour maintenir son équipe à flot.

Le score reste inchangé à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes n’arrivent pas à se départager malgré les trente minutes des prolongations. Le recours à la séance des tirs au but s’impose. À cet exercice, les Lions de l’Atlas ont eu plus de réussite. Après le premier tir réussi de Hrimat, Mbaye Seyni Ndiaye s’est avancé et a envoyé le ballon sur la barre transversale. Les joueurs de Tarik Sektioui n’ont jamais cédé et ont marqué toutes leurs tentatives, cinq tirs contre trois pour le Sénégal.

SOULEYMANE DIALLO (COACH DU SÉNÉGAL) ‘’Mobiliser tous nos efforts pour aller chercher cette médaille’’ ‘’Les garçons on fait un très, très beau match, pour moi. Les garçons ont su montrer leur qualité. Malheureusement, c'était une demi-finale. Il fallait avoir quelqu'un qui va continuer le parcours. Malheureusement, c'est le Maroc qui passe. Mais je pense que le Sénégal n'a pas démérité. Les garçons ont montré que c'est de très grands joueurs. C'est des garçons qui ont de la personnalité. Je leur tire mon chapeau à l'issue de ce match. J'ai décidé de ne pas me prononcer sur l'arbitrage parce que je considère les arbitres comme étant des acteurs. Ils font partie de la compétition. C’est vrai qu'on a fait une première période, à mon humble avis, qui n'était pas trop importante. On avait décidé d'aller les chercher dans leur propre zone. On l'a fait au bout de quelques minutes, on a mis ce but-là. Mais malheureusement, on a reculé un peu notre bloc. À la mi-temps, on a fait comprendre aux garçons qu'il faudra continuer dans notre exercice qui consiste à aller les chercher. Ils l'ont fait correctement jusqu'à la série des tirs au but. On va d'abord se reposer, faire le bilan et regarder comment on va aborder ce match (contre le Soudan, NDLR). On est des compétiteurs. À chaque étape, il y a un objectif. Il y a une médaille à aller chercher. On va mobiliser tous nos efforts pour aller la chercher.’’

LOUIS GEORGES DIATTA