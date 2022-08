Le Bayern Munich de Sadio Mané et Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté vont respectivement donner le ton des championnats allemand et anglais, ce vendredi.

Les choses sérieuses vont démarrer pour les Sénégalais d’Europe, avec le début des championnats. Déjà, ce vendredi, certains d’entre eux vont plonger dans le bain avec leurs clubs respectifs. C’est le cas de Sadio Mané qui va faire ses débuts en Bundesliga, avec le Bayern, et Cheikhou Kouyaté avec Crystal Palace.

Mané découvre la Bundesliga à Francfort

Sadio Mané va faire sa première apparition en Bundesliga sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Après un début officiel réussi sous les couleurs du Bayern lors de la Supercoupe d’Allemagne (son premier but de la saison), l’ancien attaquant de Liverpool va se rendre dans le centre-ouest de l’Allemagne avec l’intention de faire une prestation remarquable avec ses nouveaux coéquipiers. Le champion d’Afrique a déjà mis tout le monde d’accord dans le vestiaire bavarois. ‘’Il nous a beaucoup impressionnés, et pas seulement à l'entraînement. C'est un gars incroyablement humble et sympathique, qui s'est très bien intégré en quelques jours. Bien sûr, cela aide que nous parlions autant français dans le vestiaire”, a confié Lucas Hernandez. Le Sénégalais a également séduit le milieu défensif Joshua Kimmich (27 ans). “Sadio est bien sûr un grand joueur. Je pense qu'il a faim, qu'il veut aller de l'avant et gagner des titres. Il s’en sort plutôt bien. Au début, il était relativement timide, mais c'est un gars ouvert, facile à vivre. Il a toujours quelque chose à dire. Je pense qu'il s'adaptera bien”, a confié l’international allemand.

C’est donc au Deutsche Bank Park que le Bayern Munich va entamer la défense de son titre. Le dernier déplacement sur cette pelouse s’est bien passé pour les hommes de Julian Nageslmann qui s’étaient imposés sur le score d’un but à zéro. Mais Francfort, qui a terminé sa présaison avec deux victoires, veut démarrer cette saison de la plus belle des manières et à domicile, de surcroit. Vainqueur de la Ligue Europa, la saison dernière, Oliver Glasner peut compter sur des renforts de taille en attaque, notamment l’ancien joueur du Bayern Mario Götze (PSV Eindhoven) et Lucas Alario (Bayer Leverkusen) pour faire une saison aussi remarquable de l’année dernière. Contre le Bayern, Glasner ne compte pas lever le pied. ‘’Nous ferons tout notre possible pour commencer la saison par une victoire. Dans un match, il est toujours possible de gagner contre n’importe quelle équipe du monde’’, a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Kouyaté et les Eagles reçoivent les Gunners

Un temps annoncé sur le départ, Cheikhou Kouyaté semble plus proche de rester en Premier League. Le milieu de terrain sénégalais va entamer sa cinquième saison avec Crystal Palace, ce vendredi. Les Eagles vont ouvrir le bal en championnat anglais, avec la réception d’Arsenal, pour la seule affiche de ce vendredi. Kouyaté et ses coéquipiers veulent faire un début de saison meilleur que celui de l’exercice écoulé. Pour cela, ils vont devoir bien négocier le premier acte face aux Gunners.

Pour leur part, les Gunners, qui ont manqué de peu la qualification en Champions League, viseront un meilleur départ pour atteindre les places de la C1 en fin d’exercice. Les deux équipes se sont rencontrées la saison dernière au mois d’octobre, à Londres. Kouyaté et ses coéquipiers ont tenu tête (2-2) aux Londoniens dans leur stade. En avril 2022, pour la manche retour, ils ont infligé une raclée aux hommes de Miguel Arteta, sur le score de 3 buts à 0.

Mais Arsenal a montré de belles dispositions durant cette présaison avec ses nouvelles recrues comme Gabriel Jesus, Fabio Vieira et Oleksandr Zinchenko. Les hommes de Miguel Arteta ont terminé leur préparation par une victoire éclatante (6-0) face au FC Séville. Ils ont également étrillé Chelsea 4-0, en amical, il y a une dizaine de jours. Cheikhou Kouyaté et sa bande sont donc prévenus.

LOUIS GEORGES DIATTA