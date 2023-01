Le Sénégal vise la finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football. Les Lions affrontent Madagascar, ce soir (19 h) en demi-finales, au stade Nelson Mandela d’Alger.

Pape Thiaw et ses joueurs ont rendez-vous avec l’histoire, ce soir (19 h), au stade Nelson Mandela d’Alger. L’équipe du Sénégal vise une qualification en finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football, une première pour le football sénégalais dans cette compétition. ‘’Notre objectif, c’est d’être en finale et remporter le Graal pour rendre fier notre peuple’’, a déclaré le sélectionneur national hier, en conférence de presse d’avant-match. Pour réaliser cette ambition, les Lions croisent le fer avec la sélection nationale de Madagascar, en demi-finales. Le coach compte s’appuyer sur son collectif, qui fait la ‘’force’’ de son équipe.

‘’Le collectif est très important dans ce genre de tournoi. On a aussi le banc de touche. Comme je le dis à mes joueurs, nul n’est indispensable, mais tout le monde est important’’, a indiqué Pape Thiaw. Le Sénégal doit aussi sa qualification en demi-finales à sa solidité défensive et à l’efficacité de son portier. Malgré la domination mauritanienne en quarts de finale, la défense n’a pas cédé. Le gardien de but de Génération Foot, Pape Sys s’est montré impérial depuis le début de la compétition, grâce à ses arrêts décisifs. En quatre rencontres, il a enregistré trois clean sheets et n’a concédé qu’un seul but (lors de la défaite contre l’Ouganda, 0-1).

Pour l’ancien international sénégalais, il n’est pas question de changer la manière d’aborder les matchs. ‘’On prépare bien ce match en essayant de garder notre football pour faire déjouer cette équipe malgache. On reste sur ce qu’on fait depuis le début de la compétition. On a nos arguments. Ça va se jouer sur le rapport de forces. On prépare nos joueurs sur ce genre de détail et essayer de commettre moins d’erreurs que l’adversaire. Il faudra être présent sur tous les aspects’’. Et face à la formation malgache, connue pour son jeu ultra offensif, l’entraineur ne veut pas subir, mais espère faire déjouer l’adversaire. Pour cela, dit-il, ‘’la meilleure façon de défendre, c’est d’attaquer. Pour éviter qu’ils puissent poser leur jeu, puisque c’est une équipe qui sait bien garder le ballon’’.

Rakotondrabe : ‘’Aborder ce match avec confiance’’

L’équipe malgache est la grande surprise de cette 7e édition du Chan. Arrivés avec le statut de petit poucet, du fait de leur première participation à la compétition, les Bareas ont petit à petit pris leurs marques et bouleversé la hiérarchie. Ayant réussi leur entrée en matière face au Ghana (2-1), les Malgaches ont imposé leur loi respectivement au Soudan (3-0) et au Mozambique (3-1). ‘’Nous sommes arrivés ici en tant qu’outsiders. Mais mes joueurs ont travaillé dur et ont changé notre statut. Au début, mes joueurs avaient peur. Cependant, nous nous sommes ajustés et nous nous sommes rapidement adaptés. C’est pourquoi je suis si satisfait. Mais en toute honnêteté, je n’avais pas prévu que nous serions en demi-finales’’, a confié le coach malgache Romuald Rakotondrabe.

L’appétit venant en mangeant, les Bareas ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. ‘’Au début, nous voulions simplement nous extirper de notre groupe. Maintenant, nous sommes en demi-finales ; il nous reste deux matchs. Nous pensons que cette équipe peut le faire. Aller jusqu’au bout’’, a déclaré Rakotondrabe.

L’entraineur a fait le choix d’un 4-2-3-1 qui lui a permis d’avoir un jeu très offensif. Grâce à l’abatage de ses milieux de terrain et la vitesse de ses attaquants, l’équipe malgache a la meilleure attaque du tournoi, avec 8 buts inscrits en 3 matchs, soit 2,6 buts en moyenne. Razafidranaivo est le meilleur buteur du tournoi avec ses 3 réalisations. Malgré le statut de l’adversaire, qui a va jouer sa deuxième demi-finale, le sélectionneur malgache estime que le Sénégal est ‘’battable’’. ‘’Nous allons aborder ce match avec confiance’’, a assuré Romuald Rakotondrabe.

LOUIS GEORGES DIATTA