L’équipe du Sénégal joue les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football, ce soir (19 h), contre celle de la Mauritanie, pour une qualification en demi-finales.

Le carré d’as du Championnat d’Afrique des nations (Chan-2023) de football est la prochaine cible de l’équipe nationale du Sénégal, à l’occasion des quarts de finale qui démarrent aujourd’hui. Pour atteindre cet objectif, les Lions locaux devront surmonter l’obstacle de la Mauritanie, ce soir (19 h) au stade du 19 Mai 1956 à Annaba.

‘’Le match contre la Mauritanie, on le prépare sereinement, avec beaucoup d’humilité. On a travaillé très dur pour être là et on veut continuer l’aventure’’, a déclaré le sélectionneur national du Sénégal, hier, en conférence de presse de veille de match. Ce derby ouest-africain marquera également les retrouvailles entre les deux équipes qui se sont rencontrées sur le chemin du Chan-2014. Les Mourabitounes avaient éliminé les Lions lors du dernier tour des éliminatoires. Après une victoire des Sénégalais (1-0) au stade Demba Diop, en juillet 2013, les Mauritaniens ont réussi à inverser la pente, en s’imposant deux buts à zéro au retour.

Malgré tout, Pape Thiaw ne pense pas à une quelconque revanche. ‘’C’est vrai que la Mauritanie nous avait éliminés en 2013. Mais dix ans se sont écoulés depuis. On n’est pas dans un esprit revanchard. On veut écrire notre histoire. On reste sur cet objectif et aujourd’hui, on tombe sur la Mauritanie. Mais on va continuer à faire les choses comme d’habitude et à croire en nous. On veut faire parler de notre football local, qui est très sous-estimé. Je pense qu’on mérite plus de respect’’.

Pape Thiaw : ‘’On a faim’’

Premier de la poule B devant la Côte d’Ivoire, la RD Congo et l’Ouganda, le Sénégal (6 pts), qui a obtenu deux victoires, sera très attendu pour cette rencontre. Les Lions, qui ont déjà joué les demi-finales du Chan en 2009, partent légèrement favoris devant leurs voisins mauritaniens, qui vont jouer le premier quart de finale de leur histoire.

Après un début mitigé marqué par un manque d’efficacité criard, les hommes de Pape Thiaw ont retrouvé la réussite devant les cages, en plantant trois buts contre la RD Congo (3-0). C’est ce qu’il faudra à Cheikh Ibra Diouf et ses coéquipiers ce soir face à un adversaire solide défensivement, qui n’a concédé aucun but en deux rencontres.

Mais l’entraineur ne se fait pas de souci, car très confiant en la qualité de ses joueurs. ‘’On sait que la Mauritanie, c’est une belle équipe, qui se bat très bien. Elle l’a montré depuis un bout de temps. Ce n’est pas que le Chan, son football est en train de grandir. Ils sont déterminés. Mais nous, nous savons pourquoi on est là. On a faim et on a envie de rendre fier notre pays’’, a déclaré l’ancien coach de Niary Tally.

De plus, le Sénégal a l’avantage d’avoir joué ses trois matchs de poule à Annaba, en plus de la rencontre amicale contre l’Algérie (2-2).

Amir Abdou : ‘’Nous sommes avides de victoires’’

En battant le Mali, vice-champion d’Afrique de la dernière édition, la Mauritanie (six défaites durant ses deux premiers Chan) a obtenu sa première victoire et sa première qualification au second tour du Chan. En trois participations, c’est la plus belle page de l’histoire des Mourabitounes dans cette compétition.

Amir Abdou et ses hommes ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Après le nul contre (0-0) les Antilopes noires d’Angola et la victoire historique devant les Aigles maliens (1-0), ils comptent bien se faire la crinière des Lions.

Sur le banc de l’équipe depuis mars 2022, le technicien comorien est en train de laisser son empreinte sur le football mauritanien. Vainqueur du championnat avec le FC Nouadhibou, l’ancien sélectionneur des Comores est en train de tirer l’équipe locale vers les sommets. Comme il l’avait réussi sur le banc des Cœlacanthes à la Can-2021 (huitièmes de finaliste), Amir Abdou veut réaliser un grand coup face aux Lions. ‘’Nous sommes avides de victoires et de jeux réussis. Notre prochain match contre le Sénégal sera difficile, mais nous avons toujours cru en nous. Nos joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ont montré qu'ils voulaient bien performer au mieux de leurs capacités’’, a-t-il assuré.

C’est sur le club de Nouadhibou, qui compte au moins six joueurs dans le 11 de départ, qu’Amir a bâti le socle de son groupe. L’équilibre offensif-défensif est le trait identitaire de son jeu. L’équipe s’appuie sur le duo offensif Hemeya Tanji-Ibrahima Mamadou Sy, très percutant, pour tenter de surprendre l’adversaire. D’ailleurs, le premier cité a été élu Meilleur joueur, lors de la victoire contre le Mali, et le second a inscrit l’unique but de la rencontre.

LOUIS GEORGES DIATTA