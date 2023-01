L’équipe du Sénégal joue son deuxième match contre celle de l’Ouganda, au Championnat d’Afrique des nations (Chan), ce soir (19 h) à Annaba (Algérie). Leaders de la poule B, les Lions peuvent se qualifier dès à présent, en cas de victoire face aux Cranes.

L’équipe du Sénégal (1er, 3 pts) pourrait, dès ce soir, obtenir son ticket pour le deuxième tour du Championnat d’Afrique des nations (Chan) Algérie-2022. Les Lions seront qualifiés, en cas de victoire contre l’Ouganda (3e, 1 pt) en match comptant pour la 2e journée du groupe B, à 19 h. Victorieux d’entrée face à la Côte d’Ivoire (0-1), le Sénégal veut rester sur cette dynamique pour garder la première place de la poule, en attendant le choc face à la République démocratique du Congo, dimanche prochain.

‘’On est bien entré dans la compétition avec une victoire contre la Côte d’Ivoire. Le plus important, pour nous, c’est de passer ce tour, quelle que soit la manière. On va tout faire pour obtenir un résultat positif’’, a déclaré le sélectionneur national du Sénégal. Pape Thiaw a relevé la ‘’qualité’’ de son groupe qui regorge de ‘’joueurs talentueux’’ et rompus à la tâche. Il a aussi apprécié le climat qui règne dans la Tanière. ‘’L’état d’esprit est bon, les joueurs sont sereins. Ils sont dans le travail et le collectif. C’est très intéressant de voir ce groupe qui a envie de faire quelque chose’’.

Au plan tactique, l’ancien international sénégalais devra revoir ses choix. Contre les Éléphants, il avait opté pour un 3-5-2 qui n’a pas donné les effets escomptés. L’équipe sénégalaise a manqué de profondeur et donc pas beaucoup d’opportunités de but. Il a fallu revenir à un système à quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants. Le coach devrait revenir à ce 4-3-3 classique qui lui a réussi durant la phase des éliminatoires. Il pourra aussi compter sur Lamine Camara, élu Meilleur joueur de la rencontre contre la Côte d’Ivoire. Grâce à l’habileté du milieu de terrain de Génération Foot, les balles arrêtées sont un atout pour les Lions.

Pape Thiaw : ‘’Prêt à relever le défi’’

Même si la qualification peut être acquise dès cette 2e journée, l’entraineur sénégalais estime que ce match ‘’n’est pas décisif’’. ‘’Ce sera un match difficile, mais je ne pense pas qu’il soit décisif, même si une victoire serait synonyme de qualification’’, a soutenu Pape Thiaw.

Selon lui, il faudra prendre les matchs les uns après les autres. ‘’On prend match par patch et on avance tout doucement’’. Mais le technicien s’attend à une rencontre âprement disputée face à une équipe ougandaise ‘’remontée’’ après son nul (0-0) contre la RD Congo. ‘’C’est une équipe agressive dans l’impact physique, qui joue à fond les deuxièmes ballons et surtout sur les coups de pied arrêtés’’.

Coach Thiaw ne se fait pas pour autant de souci. Pour lui, ses joueurs sont disposés à ‘’relever ce défi’’.

Michu : ‘’Un match crucial’’

Après leur nul face aux Léopards de la RDC, les Cranes visent une victoire pour se relancer dans la compétition. Les Ougandais s’apprêtent à jouer un match ‘’crucial’’, selon leur sélectionneur national. ‘’Il faut être à la hauteur et faire un bon match pour avoir un résultat positif. Nous ne sommes pas là seulement pour participer, mais pour être performants, en jouant nos chances à fond’’, a déclaré Milutin Michu Sredojević.

L’Ouganda est l’une des équipes qui comptent le plus grand nombre de participations au Chan (six éditions) avec la RD Congo et le Zimbabwe. Malgré leur régularité, les Cranes trainent la tare de l’inefficacité. Depuis trois éditions (2016, 2018, 2020), les hommes de Michu n’ont pas remporté la moindre victoire. S’ils veulent aller plus loin dans ce tournoi, il leur faudra mettre fin à cette traversée du désert. ‘’On est conscient du défi. Nous devons être très coriaces pour tenir tête à cette équipe’’, a dit le technicien serbe.

L’autre affiche mettra aux prises la RD Congo (2e, 1 pt) à la Côte d’Ivoire, en levée de rideau (16 h) de la 2e journée de la poule B. Les Congolais, doubles champions d’Afrique, devront s’imposer pour maintenir leurs chances de qualification en huitièmes de finale.

LOUIS GEORGES DIATTA