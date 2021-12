La Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a été célébrée sur l'ensemble du territoire national. Pour terminer cette manifestation sur de belles perspectives, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) a tenu une dernière journée de réflexions.

C'est dans une salle archicomble que l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a tenu sa journée de clôture de la semaine dédiée à la petite enfance. Ce moment, loin d'être juste folklorique, a été aussi l'occasion de mener des réflexions sur la thématique du programme : "Éduquer les tout-petits dans nos valeurs afin de préparer leur ouverture au monde".

Cette rencontre de clôture a pour objectif général de développer des stratégies de renforcement de l'intégration des valeurs culturelles nationales dans la prise en charge des tout-petits.

Les acteurs ont évoqué, quant aux résultats attendus une fois le plan mis en œuvre, l'amélioration sur le court, moyen et long terme de la qualité des interventions à travers l'intégration des valeurs, le renforcement de la gouvernance des structures de l'agence à travers toujours ce même levier que sont les valeurs. La directrice générale de l'ANPECTP, Maimouna Cissokho, a évoqué, à cet effet, la perte des valeurs prévalant dans l'espace public. "Nous remarquons de plus en plus la prolifération de comportements aux antipodes de nos valeurs. Cette situation explique pleinement la tenue de ce genre d'événement. Ainsi, nous comptons anticiper", soutient-elle. Cette dernière d'ajouter : "Pour réussir ce pari, des sensibilisations sur le retour à l'identité culturelle sénégalaise seront menées sur l'ensemble du territoire national."

Dans ce sens, "à l'horizon 2030, les valeurs doivent être au cœur même de l'école pour un capital humain porteur d'un développement socioéconomique. Il faudra aussi mettre à profit cette opportunité offerte. Ainsi, le taux brut de scolarisation sera également boosté avec les stratégies qui seront mises en place", a affirmé la patronne de la petite enfance.

Plus dans les détails et dans l'insistance, l'ancienne inspectrice de l'éducation nationale a souhaité une meilleure prise en charge de l'enfance. Cet objectif, encore une fois, passe par le développement de stratégies de renforcement de la prise en charge des tout-petits. Épanouir les personnalités propres des uns et des autres, ferait des enfants des citoyens modèles dans le futur.

L'Unesco, un des partenaires de l'agence et ardent défenseur de la cause de l'éducation, était aussi présente à la cérémonie de clôture. L'organisation internationale s'est réjouie de ce panel. La branche de l'ONU qui s'occupe notamment des sciences et de la culture, salue l'investissement sur le capital humain et ce, dès le bas âge, par l'État du Sénégal.

Que serait une journée consacrée aux tout-petits, sans enfants ? C'est dans ce cadre que les principaux concernés ont été naturellement conviés à cette fête qui est avant tout la leur. Leurs tenues du jour sont toutes inspirées des cultures du pays (lebou, serere, diola, …) Ils ont même gratifié le public venu nombreux d'une prestation théâtrale en rapport avec la thématique de la journée de clôture.

