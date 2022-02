CNEPT-crise scolaire

La Coalition nationale éducation pour tous du Sénégal (CNEPT), membre du Comité national Dialogue social secteur de l'éducation, invite les acteurs du système éducatif sénégalais au ‘’dépassement’’. ‘’Les grèves sont devenues récurrentes : l’école sénégalaise traverse un moment difficile, du fait des nombreux mouvements d’humeur et des grèves menées par les enseignants et les élèves. Les dernières déclarations faites par les différents cadres syndicaux inquiètent plus d’un. Le Cusems et le Saems ont démarré aujourd’hui leur 7e plan d’action.

Le Sadef a décrété un mot d’ordre. Le G7 et le G20 comptent perturber les enseignements-apprentissages dans les prochains jours. Les grèves menées par les élèves sur l’étendue du territoire commencent à gagner du terrain et devenir plus profondes et aiguës’’, regrette la coalition dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’.

...Pour la CNEPT, cette situation de ‘’tension permanente’’ dans le système scolaire et universitaire sénégalais risque de ‘’compromettre très sérieusement’’ cette année académique. ‘’Le danger est la difficulté d’atteindre le quantum horaire escompté. Le quantum horaire qui est plus indispensable pour une éducation inclusive de qualité pour tous, risque ne pas être atteint. Six à 7/10 du temps sont consacrés aux grèves, sit-in et marches.

La particularité de cette année, c’est qu’en dehors des grèves, d’autres facteurs déterminants comme les élections locales et la coupe d’Afrique ont aussi affecté le quantum horaire. Notre pays investit beaucoup dans le secteur de l’éducation et de la formation. En attestent les budgets qui viennent d’être alloués aux ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. Et sans un espace scolaire et universitaire apaisé, les résultats escomptés ne seront pas atteints dans ce secteur’’, alerte la CNEPT

...Selon la même source, ‘’l’inquiétude et le désarroi’’ recommencent à envahir la communauté éducative entière et c’est pour cette raison, et conformément à ses missions de veille et d’alerte que la coalition renouvelle ‘’sans relâche’’ ses appels ‘’solennels’’ aux différents protagonistes, à savoir le gouvernement et les syndicats d’enseignants de tout mettre en œuvre pour sauver l’école, en mettant en avant les intérêts supérieurs des enfants et le droit à l’éducation.

‘’La CNEPT a toujours eu à développer une panoplie d’initiatives allant dans le sens de prévenir et de gérer les crises scolaires et universitaires et du règlement définitif du conflit. Nous lançons un appel vibrant aussi aux autorités institutionnelles et aux syndicats pour un dépassement des frustrations, des subjectivités et de la situation au nom du civisme et de l’intérêt de la nation pour une résolution progressive, puis définitive de la crise, car nous sommes convaincus que sans un espace scolaire apaisé, il n’est point possible de progrès et sans progrès, l’éducation demeure un vœu pieux. Comme ces crises scolaires dépassent les compétences d’un ministre, nous réitérons notre appel de tous nos vœux l’intermédiation du chef du l’État le président Macky Sall pour une audience avec les différents acteurs en vue de sauver notre outil précieux qu’est l’école, en vue qu’elle retrouve son lustre d’antan’’, conclut le communiqué.