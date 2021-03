Le Conseil d'administration de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) a un nouveau président. Il s’agit d’Adama Lam, ingénieur, financier, industriel et administrateur de sociétés. Il est élu par le Cnes, samedi dernier, au cours du renouvellement des membres de son bureau.

Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, le Conseil d'administration rend un vibrant hommage à leur défunt président Mansour Cama qui, soutiennent les membres du bureau, a consacré avec succès sa vie au développement de l'entreprise et à l'émergence d'un secteur privé national fort et uni. Auparavant, le Conseil d'administration, au nom de tous les membres de la Cnes, a présenté ses condoléances aux familles des disparus, lors des émeutes et à toute la nation.

Il réitère son soutien aux personnes morales et physiques dont les biens ont été détruits. Il renouvelle son engagement à œuvrer pour le développement de l'entreprise nationale et le renforcement de la souveraineté économique de notre pays.