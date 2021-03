La CNTS/FC s’inquiète de la tournure des manifestations marquées par des pillages et saccages qui ont comme conséquence la perte d’emplois pour beaucoup de travailleurs. Pour mettre fin à cette situation, les syndicalistes ont demandé, hier, au président de la République de prendre en urgence des mesures d’apaisement et d’accalmie, notamment par la libération de toutes les personnes.

Rappelant que ‘’la société Total/Sénégal ne compte pas moins de 800 emplois permanents dans ses différentes unités de production, en plus des 1 600 salariés de ses stations-services à travers le territoire national, la CNTS/FC indique que le droit de manifester, bien qu’encadré par les libertés démocratiques universellement reconnues, ne saurait primer sur le droit au travail’’.

Pour éviter de mettre en péril ‘’les milliers d’emplois indirects de Total constitués de fournisseurs, de transporteurs d’hydrocarbures et autres prestataires, les syndicalistes demandent aux manifestants de s’exprimer de manière pacifique et d’arrêter tout acte de vandalisme et de pillage des biens et services publics ou privés’’.