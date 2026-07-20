Réunis en session extraordinaire ce samedi 19 juillet 2026 au Palais du Roi Fahd, les dirigeants de la coalition « Diomaye Président » ont franchi une étape jugée décisive dans la consolidation de la majorité présidentielle. Au terme de leurs travaux, ils ont engagé la transformation de la coalition en un grand parti politique de rassemblement.

La rencontre a réuni l'ensemble des dirigeants de la coalition ainsi que de nouveaux responsables politiques de la majorité présidentielle. Un format élargi qui, selon le communiqué sanctionnant la session, traduit une volonté commune de doter le Sénégal d'une organisation politique forte, structurée, démocratique et durable, capable d'accompagner la mise en œuvre du projet de transformation systémique porté par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Trois textes fondateurs examinés

Le Conseil des Leaders s'est penché sur trois documents structurants : une note stratégique définissant la vision politique, les orientations idéologiques et la stratégie d'implantation territoriale du futur parti ; un projet de statuts fixant les principes d'organisation, les organes dirigeants et les règles de gouvernance ; et un projet de règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement des instances, les procédures disciplinaires et les mécanismes de coordination.

À l'issue de débats qualifiés de riches et constructifs, ces orientations ont été adoptées à l'unanimité, notamment plusieurs amendements destinés à renforcer la cohérence et l'efficacité.

Bien plus qu'une évolution organisationnelle

Pour le Conseil des Leaders, cette décision dépasse le simple réaménagement organisationnel. Elle ouvre une nouvelle séquence de la vie politique nationale : celle de la naissance prochaine d'un parti de masse, fédérateur, tourné vers l'avenir, appelé à devenir le principal instrument de mobilisation citoyenne au service du développement du pays.

Le futur parti se fixe cinq missions : consolider le soutien politique et populaire au chef de l'État, renforcer la cohésion de la majorité présidentielle, s'implanter efficacement sur tout le territoire jusqu'aux villages, former les militants et préparer les échéances électorales, et constituer un cadre permanent de réflexion stratégique et de mobilisation.

Assemblée générale constitutive le 25 juillet

Les projets de statuts et de règlement intérieur, enrichis des recommandations du Conseil, seront soumis à l'Assemblée générale constitutive convoquée le 25 juillet 2026. Cette assemblée consacrera respectivement la création du nouveau parti et installera ses premières instances dirigeantes.

Les tournées d'installation des structures se poursuivront dans les semaines suivantes, en amont du premier Congrès national prévu à la fin de l'hivernage.

Le Conseil des Leaders a enfin lancé un appel aux militants, sympathisants et à tout citoyen partageant les motivations de justice, de souveraineté, de prospérité et de bonne gouvernance à rejoindre cette dynamique.