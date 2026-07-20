La 131e édition du Magal de Mbacké Bary a été marquée par une grande ferveur et piété dans ce lieu saint. Ce village, fondé dans les années 1700 par cheikh Ahmadou Bousso, grand-père de Serigne Touba, marquant le point de départ en exil du vénéré cheikh Ahmadou Bamba, le 10 août 1895, a accueilli des dignitaires religieux, coutumiers mais aussi administratifs, notamment le gouverneur de la région de Louga.

« Nous remercions le Tout-Puissant et nous lui demandons de nous donner les moyens de réaliser nos projets. En si peu de temps, le village de Mbacké Bary a pu réaliser beaucoup d’infrastructures dans le domaine de l’électricité, des routes, de l’assainissement grâce à l’intervention du Premier ministre M. Ousmane Sonko et de son ami, son jeune frère M. El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures d’alors. Qui connaît le village de Mbacké Bary d’alors et aujourd’hui sait nettement qu’il y a un changement durant ces deux années passées. Et nous espérons que ces changements continuent pour toujours. Nous demandons à l’État un poste de santé, un daara moderne qui permette à l’enfant d’apprendre sa religion et les autres langues, mais aussi son métier pour qu’il soit opérationnel après ses études », a déclaré le khalife.

Dans ses doléances, le guide religieux a aussi demandé un autre forage d’une capacité beaucoup plus grande que celui qui est en place, car le village connaît aujourd’hui une extension extraordinaire.

Ensuite, Cheikh Diourel Mbacké a fait un plaidoyer pour que la paix règne dans ce pays. Toutefois, a-t-il averti, sans la vérité, il ne peut y avoir de paix. « Il faut qu’on regarde l’intérêt du pays au lieu de voir l’intérêt purement personnel ou politicien. Ces derniers temps, il y a beaucoup de bruits autour des gouvernants. Car, il faut que ceux qui nous gouvernent respectent les promesses et les engagements pris lors des campagnes électorales pour au moins apaiser les tensions et les querelles internes. Donc, il faut une union des cœurs dans ce pays et travailler pour la génération future sur qui repose l’espoir d’une nation émergente », a ajouté Cheikh Diourel Mbacké lors de la cérémonie officielle.

Pour rappel, le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et son vice-président, El Malick Ndiaye, ont pris part à ce grand Magal de Mbacké Bary sur invitation de l’honorable député Cheikh Thioro Mbacké.

Par Mor Mbathio Ndiaye