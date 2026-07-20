En visite à Tivaouane dans le cadre de sa tournée auprès des grandes familles religieuses du Sénégal, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a réaffirmé, samedi, le rôle essentiel de la coopération entre les autorités étatiques et religieuses dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité nationale.

Après des étapes à Ndiassane et à Thiénaba, le ministre a été reçu par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à sa résidence de Tivaouane. Cette rencontre s’inscrit dans une série de visites de courtoisie destinées à renforcer les liens entre l’État et les principaux foyers religieux du pays. Elle s’est déroulée en présence du gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, du préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, ainsi que de plusieurs autorités administratives et religieuses.

A l’occasion, le ministre a souligné que les différentes étapes de sa tournée lui ont permis de constater une convergence de vues entre les khalifes généraux, tous animés par la même volonté de promouvoir la paix, le vivre-ensemble et d’accompagner les pouvoirs publics dans la préservation de la stabilité du pays. « L’État et les foyers religieux entretiennent une relation de complémentarité, au service de la Nation », a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé, soulignant que les valeurs spirituelles portées par les guides religieux constituent un socle essentiel pour préserver l’unité nationale et renforcer la cohésion sociale.

Ensuite, il a rendu un hommage appuyé au khalife général des Tidianes, rappelant avoir bénéficié, au fil des années, de ses conseils, de son encadrement moral et de ses enseignements.

Le khalife alerte sur les motos Jakarta

En écho à ces propos, Serigne Babacar Sy Mansour a salué l’initiative du ministre, qu’il considère comme un témoignage de respect envers les foyers religieux et les valeurs de dialogue qui fondent la Nation sénégalaise. Le khalife général des Tidianes a profité de cette audience pour attirer l’attention des autorités sur les défis liés à la circulation des motos « Jakarta ». Il a appelé à un meilleur encadrement de ce mode de transport afin de réduire les accidents, les nuisances et les actes d’insécurité.

Il a également plaidé en faveur de la construction d’un deuxième commissariat de police à Tivaouane, estimant que l’expansion démographique de la cité religieuse justifie un renforcement des dispositifs de sécurité.

À l’issue de cette audience, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est recueilli au mausolée d’El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, avant de poursuivre son programme dans la cité religieuse.

Ndeye Diallo (Thiès)