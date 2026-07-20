Face au silence des autorités, le Syndicat autonome des administrateurs culturels appelle à une mobilisation générale et annonce une nouvelle phase de lutte pour défendre l’avenir des jeunes professionnels de la culture.

Le malaise qui traverse le secteur culturel sénégalais prend une nouvelle ampleur. À travers un communiqué rendu public, le Syndicat autonome des administrateurs culturels (SYAC) exprime sa profonde inquiétude face à la situation des jeunes animateurs culturels en stage ou sans emploi, dont l’intégration dans la fonction publique demeure suspendue depuis plusieurs mois. Le document, signé par le secrétaire général du syndicat, dresse un constat sévère de la gestion actuelle des ressources humaines au sein du ministère chargé de la Culture.

Plus qu’une simple déclaration, il s’agit d’un véritable cri d’alarme adressé aux nouvelles autorités, mais aussi à l’opinion publique nationale et internationale. Pour le SYAC, la situation des jeunes animateurs culturels est devenue intenable. Après plusieurs années de formation et de stages, nombre d’entre eux attendent toujours leur intégration dans la fonction publique, condition indispensable pour exercer pleinement leur métier et bénéficier d’une stabilité professionnelle.

Selon le syndicat, cette attente prolongée fragilise une génération entière de professionnels appelés à promouvoir la culture, à accompagner les collectivités territoriales, à dynamiser les centres culturels et à participer à la mise en œuvre des politiques publiques. Au lieu d’un accompagnement institutionnel, ces jeunes vivent dans une précarité qui compromet leurs perspectives professionnelles et personnelles. Le communiqué souligne que cette situation dure depuis trop longtemps et appelle les autorités à prendre enfin des décisions concrètes.

Le SYAC rappelle qu’il y a désormais cinquante jours que les nouvelles autorités ont pris les commandes du secteur culturel, avec la nomination du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme ainsi que du ministre auprès du ministre chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique. Le syndicat reconnaît l’installation de cette nouvelle équipe, mais regrette qu’aucune mesure tangible n’ait encore été annoncée concernant l’intégration des animateurs culturels.

Pour ses responsables, le changement d’équipe gouvernementale avait suscité de nombreux espoirs. Beaucoup espéraient l’ouverture d’un dialogue et la résolution rapide de cette question qui dure depuis plusieurs années. Or, selon le communiqué, ces attentes restent sans réponse. L’un des principaux griefs formulés par le SYAC concerne l’absence de dialogue. Le syndicat affirme avoir adressé plusieurs courriers administratifs aux nouvelles autorités afin d’ouvrir des discussions sur cette crise.

Mais, selon ses responsables, aucune réponse officielle n’a été donnée. Cette absence de réaction est perçue comme un manque de considération envers les professionnels de la culture. Le communiqué parle même d’un « refus de dialogue » incompatible avec les principes de concertation qui doivent régir les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales. Pour le SYAC, le dialogue social constitue pourtant un élément essentiel pour résoudre les conflits et construire des solutions durables.

Le syndicat établit également un parallèle avec les mobilisations organisées un an plus tôt contre l’ancienne ministre de la Culture, Khady Diène Gaye. À cette époque déjà, les animateurs culturels réclamaient leur recrutement et dénonçaient les lenteurs administratives. Douze mois plus tard, le syndicat constate avec amertume que les revendications demeurent les mêmes. Selon le texte, aucun changement notable n’est intervenu malgré les différentes alertes lancées depuis plusieurs années.

Nouvelle phase de mobilisation

Cette continuité nourrit un profond sentiment de frustration parmi les jeunes professionnels. Le SYAC estime que le temps des promesses est désormais révolu. Face à ce qu’il considère comme une inertie institutionnelle, le secrétariat général du SYAC annonce l’ouverture d’une nouvelle phase de mobilisation. Le syndicat convoque l’ensemble des animateurs culturels en stage ou sans emploi à une assemblée générale extraordinaire d’information, prévue le samedi 25 juillet 2026 à Dakar. Le lieu exact sera communiqué aux membres quarante-huit heures avant la rencontre. Pour les responsables syndicaux, cette assemblée devra permettre de définir collectivement les prochaines étapes de la lutte.

L’ordre du jour annoncé traduit la volonté du SYAC de structurer davantage son mouvement. Parmi les principaux points figurent : la mise en place d’une cellule ad hoc chargée de piloter les revendications ; la définition d’une nouvelle stratégie syndicale ; la préparation d’une conférence de presse destinée à sensibiliser davantage l’opinion publique ; l’organisation d’un sit-in pour exiger un recrutement immédiat des animateurs culturels. Ces différentes actions témoignent de la détermination du syndicat à maintenir la pression sur les autorités jusqu’à l’obtention de résultats concrets.

Le communiqué insiste particulièrement sur la nécessité de préserver l’unité des animateurs culturels. Le secrétariat général appelle tous les membres concernés à participer massivement à l’assemblée générale. Pour le SYAC, il ne s’agit plus seulement de réclamer des emplois, mais de défendre la dignité d’un métier indispensable à la transmission, à la création artistique et au développement culturel du Sénégal.

Les prochains jours seront donc déterminants. Entre l’attente d’un dialogue institutionnel et la préparation d’actions de terrain, les animateurs culturels semblent décidés à faire entendre leur voix. Leur mobilisation pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les professionnels de la culture et les pouvoirs publics, avec, en ligne de mire, une revendication qui demeure inchangée : un recrutement immédiat et la reconnaissance pleine et entière de leur rôle dans le développement culturel du pays.

Fatou Ba