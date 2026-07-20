Annoncé comme le favori pour prendre les rênes de l’équipe nationale du Sénégal depuis le licenciement de Pape Thiaw, Patrick Vieira serait en discussions avec les fédéraux et sa venue serait conditionnée à l’aval des autorités étatiques.

Les choses semblent bouger pour la succession de Pape Thiaw sur le banc de l’équipe nationale. Après le limogeage de l’ancien international sénégalais à la suite de la débâcle à la Coupe du monde 2026, les fédéraux travaillent à trouver le nouveau sélectionneur national des Lions. Parmi les noms cités pour occuper ce poste, celui de Patrick Vieira revient avec insistance parmi les favoris.

Ce dernier serait favorable à rejoindre les champions d’Afrique, selon Match360. « Selon nos informations (Match360), Patrick Vieira a envoyé un signal très positif et est ouvert à prendre en charge l'équipe nationale du Sénégal. » Les deux parties auraient pris contact et un accord de principe aurait été trouvé. « Les discussions sont bien avancées. Il ne reste plus désormais que l'approbation des plus hautes autorités avant de passer aux contrats et à la formation de son futur staff d'entraîneurs. »

Après une riche carrière de footballeur, Patrick Vieira a embrassé le métier d’entraîneur, qui l’a conduit sur le banc de plusieurs clubs européens dans des championnats reconnus. Champion du monde 1998 avec la France, il a démarré sa carrière d’entraîneur en 2013 à l'Académie de Manchester City. Il a ensuite fait un passage au New York City FC (2015-2018), puis a occupé les bancs de l'OGC Nice (2018-2020), de Crystal Palace (2021-2023), du RC Strasbourg (2023-2024) et du Genoa (2024-2025). Le natif de Dakar, connu pour sa forte personnalité, est libre depuis son départ du Genoa en novembre 2025.

Patrice Beaumelle candidat

Du côté de la Fédération sénégalaise de football, aucune information n’a fuité. En attendant d’en savoir plus dans les jours à venir, les techniciens continuent de faire la cour au banc des Lions. Un autre technicien français est cité parmi les candidats pour diriger l’équipe du Sénégal. Il s’agit de Patrice Beaumelle, qui aurait manifesté son intérêt pour le poste de sélectionneur national du Sénégal, selon les informations du journaliste Patrick Juillard. Il est libre depuis son départ de l’Espérance sportive de Tunis au mois de mai dernier.

Le coach de 48 ans dispose d’une solide expérience du football africain. Il a été pendant longtemps l’adjoint d’Hervé Renard, aux côtés de qui il a participé aux sacres de la Zambie en 2012, puis de la Côte d’Ivoire en 2015 à la Coupe d’Afrique des nations. En 2019, il refuse de suivre Renard en Arabie saoudite et décide de voler de ses propres ailes. Il reste au Maroc, où on lui a confié les rênes de la sélection olympique. Il échoue à qualifier les Lions de l’Atlas espoirs et est remercié par les dirigeants de la Fédération marocaine de football.

Après un moment au chômage, il est nommé sélectionneur national de la Côte d’Ivoire, en mars 2020, pour un contrat d’un an. Il se retrouve par la suite sur le banc de l’USM Alger où il devient champion d’Algérie lors de la saison 2023-2024. Sa dernière expérience avec une sélection nationale africaine est en Angola, en 2025-2026. Mais son séjour à Luanda n’a pas duré. Il n’a dirigé que 8 rencontres des Palancas Negras (2 victoires, 4 nuls et 2 défaites).

D’autres noms, comme ceux d’Hervé Renard, d’Habib Beye et d’Oumar Daf, sont cités parmi les potentiels remplaçants de Pape Thiaw. La balle est dans le camp de la Fédération sénégalaise de football pour le choix du prochain sélectionneur national avant les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

LOUIS GEORGES DIATTA