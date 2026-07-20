La 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, qui s’est tenue ce 19 juillet 2026 à Freetown, marquera un tournant historique pour l'organisation. À l’occasion du cinquantenaire de l’institution, le Sénégal a réalisé un véritable doublé politique en prenant simultanément la direction politique et exécutive de la communauté régionale.

Pour faire court, le Sénégal a été mis sur le piédestal à Freetown, mais également face à des défis énormes. Dès lors, face aux fractures politiques et aux menaces sécuritaires qui secouent l'Afrique de l'Ouest, le message du nouveau président en exercice, Bassirou Diomaye Faye, est clair : « l’heure n’est plus aux constats, mais à l’action ».

Cependant, derrière les sourires protocolaires de la photo de famille, le duo sénégalais hérite d'un véritable champ de mines géopolitique.

Un doublé historique pour le Sénégal

C'est une configuration totalement inédite dans l'histoire de la CEDEAO. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été officiellement choisi par ses pairs pour assurer la présidence tournante de la Conférence des chefs d’État.

Dans le même temps, la candidature portée par Dakar pour la présidence de la Commission de la CEDEAO a été entérinée. Le général Birame Diop, ancien ministre des Forces armées du Sénégal et officier de carrière fort de plus de trente ans d'expérience, notamment comme conseiller militaire auprès de l'ONU, succède à Omar Alieu Touray pour le mandat 2026-2030.

Quelques instants après cette désignation historique, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réagi officiellement sur sa page Facebook pour exprimer sa gratitude : « C'est avec humilité que j'accueille la confiance placée en notre pays, appelé à la présidence en exercice de la CEDEAO. Je remercie mes pairs, chefs d'État et de Gouvernement, pour cette marque de confiance et pour l'esprit de fraternité qui a présidé à nos travaux. Je félicite le général d'armée Birame Diop, élu à la présidence de la Commission, et l'assure de tout mon soutien », a déclaré le chef de l'État.

Le Sénégal se retrouve ainsi propulsé au cœur du réacteur décisionnel de l'organisation. Une position de force, certes, mais qui expose directement Dakar en première ligne face à des crises interconnectées.

Les chantiers herculéens du duo

Le mandat qui s'ouvre pour le tandem sénégalais s'apparente à une course d'obstacles. Trois défis majeurs vont cristalliser l'action de la nouvelle gouvernance. Le premier défi, et sans doute le plus brûlant, concerne les relations avec l'Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le sommet de Freetown a mis sur la table une stratégie, initialement portée par la Sierra Leone, pour resserrer les liens avec ces pays en rupture de ban.

La tâche de Bassirou Diomaye Faye sera profondément diplomatique : il devra user de son image de leader de la « nouvelle génération » pour amorcer un dialogue de la dernière chance. L'enjeu est d'éviter une partition définitive de l'Afrique de l'Ouest, tout en maintenant les exigences de principes démocratiques de la CEDEAO. Un exercice d'équilibriste de haute volée.

Sur le front sécuritaire, la progression des groupes armés terroristes ne faiblit pas et menace désormais les États côtiers. C'est ici que l'expertise du général Birame Diop sera scrutée. Les chefs d'État ont relancé le projet d'une force militaire de la CEDEAO au mandat révolutionnaire : il ne s'agit plus seulement de faire du maintien de la paix traditionnel, mais bien d'imposer la paix par la force là où les crises l'exigent.

Reste à résoudre les questions épineuses qui bloquent ce projet depuis des années : qui financera cette armée régionale ? Quels pays fourniront les troupes ? Comment articuler cette force sans le concours des armées aguerries du Sahel (Mali, Niger, Burkina), aujourd'hui distantes de l'organisation ?

Enfin, le duo sénégalais devra s'attaquer à la crise de légitimité de la CEDEAO auprès des populations, en particulier de la jeunesse. Perçue à tort ou à raison comme un « club de chefs d'État » déconnecté des réalités, l'organisation doit se réinventer.

Le président Faye a insisté sur le renforcement de l’autonomie financière de la Communauté, souvent dépendante des partenaires extérieurs, et sur une meilleure protection des populations affectées par les crises.

L'exigence de l'action

S'exprimant sur la Déclaration d’engagement en faveur du Pacte pour l’avenir de l’intégration régionale, le nouveau président en exercice de la CEDEAO a prévenu ses pairs qu'il ne tolérerait plus l'inertie :

« Elle ne doit pas demeurer une simple déclaration d’intention. Elle engage. Elle oblige. »

En acceptant cette double charge, le Sénégal prend rendez-vous avec l'histoire. À l'aube de ses 50 ans, la CEDEAO joue sa survie et sa pertinence. Le style Faye et la rigueur du général Diop seront les principaux arguments de Dakar pour tenter de redonner à l'Afrique de l'Ouest la paix et la prospérité promises par ses pères fondateurs.

Mamadou Diop