Cent cinq travailleurs du service de l’hydraulique rurale menacent d’aller en grève. Ils réclament leur recrutement et le départ du ministre Serigne Mbaye Thiam.

En point de presse hier, ces agents ont manifesté leur colère contre le ministre de l’Eau et de l’Assainissement. Serigne Mbaye Thiam aurait donné de fausses informations aux députés, lors de son passage à l’Assemblée nationale, la semaine dernière. ‘’Nous sommes en service depuis plus de 20 ans, et 30 ans pour certains, et sans contrat. Nous courons derrière l’Etat pour notre recrutement. Devant les députés, le ministre a dit qu’en 2014, après audit des listes des travailleurs, il y a eu un recrutement. Ce qui est complétement faux, car depuis 2021, il n’y a pas eu de recrutements au niveau de l’hydraulique’’, a martelé Babacar Lèye, Secrétaire général du Collectif des travailleurs de l’hydraulique.

Autre fait à l’origine de la colère de ces agents : les modalités de l’audit annoncé par le ministre. ‘’Serigne Mbaye Thiam a dit à l’Assemblée nationale qu’il s’est basé sur les dates de jugement des agents pour faire l’audit et non sur leurs dates de naissances réelles. Il n’y a que six agents qui ont fait un jugement sur leur âge. Les autres sont là depuis l’âge de 12, 15 ans et ont été formés dans les services de l’hydraulique. Donc, ils ont fait plus de 11 ans de service’’, a expliqué M. Lèye. Ces travailleurs disent être laissés en rade et dénoncent des ‘’recrutements purement politiques’’.

‘’En 2018, Mansour Faye a recruté 40 jeunes politiciens sans formation, ni qualification. En 2020, le ministre Serigne Mbaye Thiam et le directeur de l’Office des forages ruraux (Ofor) ont recruté 50 chauffeurs de camion-citerne qui ne savent même pas conduire. Ils ont même été obligés d’en renvoyer 31. Alors qu’i y a 45 chauffeurs qui travaillent dans ce secteur depuis près de 20 ans, sans contrat’’, se désole Babacar Lèye.

Ces agents sont des soudeurs, plombiers, chauffeurs, tourneurs, etc., ils menacent d’aller en grève si rien n’est fait. ‘’Nous assurons l’apprivoisement en eau dans le monde rural ; nous composons la plus grande partie des équipes de dépannage des forages et nous approvisionnons l’eau aux populations, en cas de panne et même lors des évènements religieux. Si aucun acte n’est posé pour régulariser notre situation, nous irons en grève’’, a annoncé le secrétaire général du collectif.

Ces travailleurs bénévoles de l’hydraulique demandent, par ailleurs, le départ de leur ministre de tutelle. ‘’Le 24 décembre 2020, nous avions écrit au chef de l’Etat sur notre situation. Il nous a répondu qu’il avait instruit notre ministre de prendre en charge notre situation. Mais Serigne Mbaye Thiam fait la sourde oreille. Il ne veut pas dialoguer avec ses travailleurs. Nous réclamons son départ’’, a dit Babacar Lèye.

JEANNE SAGNA THIES