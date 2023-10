L’ensemble du bureau complémentaire s’est réuni hier pour réfléchir sur le statut de l’élu local de façon global. Ladite réflexion était axée sur deux thèmes : ‘’Rôles et responsabilités des vice-présidents et secrétaires élus dans les bureaux’’ et ‘’La fiscalité territoriale, quelles perspectives pour les départements’’.

À l’issue de cette activité, d’après le premier vice-président du conseil départemental de Tivaouane et membre du comité d’initiative pour le collectif des vice-président et secrétaires élus de département, il sera question de recueillir l'ensemble des recommandations, idées et suggestions allant dans le sens de renforcer les conditions de travail des agents des collectivités territoriales. Ce qui permettra, selon Alioune Fall, d’alimenter un mémorandum qui sera élaboré et posé sur la table du président de la République, du Chef du gouvernement et l’ensemble de leurs partenaires.

‘’Nous attendons en retour que ces préoccupations puissent être prises en compte et que l’on renforce, revalorise la prise en charge des membres de bureau de façon générale. Nos difficultés ont pour nom principalement la non-utilisation ou sous-utilisation de nos collègues. Nous souhaiterions qu’ils puissent être utilisés davantage et de façon légale. Nous voudrions aussi qu’on respecte le statut de l’élu local dans la rémunération, facilitation des documents de voyages tels que les passeports diplomatiques, relèvement de la prise en charge parce qu’on ne peut pas parler de décentralisation, développement à la base sans parler de nous’’, a confié M. Fall face à la presse. Il a informé que pour la prochaine Présidentielle, ils vont soutenir le choix d’Amadou Ba.