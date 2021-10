Le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar reçoit, ce lundi, son ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et technique et le maire de Diourbel. Une audience pour baliser la voie à Dame Diop, candidat déclaré à la mairie de Diourbel.

Malick Fall, l’édile de la capitale du Baol, candidat à sa propre succession, va-t-il jeter l’éponge et soutenir l’actuel ministre de l’Emploi, candidat déclaré à la tête de la mairie de Diourbel ? L’issue de l’audience que le chef de file de la coalition Benno Bokk Yaakaar et non moins président de la République va accorder, ce lundi, au maire de Diourbel édifiera l’opinion. Cette rencontre facilitée par Dame Diop se déroulera en sa présence. D’ailleurs, elle sera l’aboutissement de plusieurs rencontres et pourparlers entre le maire et le ministre Dame Diop quant à la conduite à tenir pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022.

D’ailleurs, des observateurs politiques locaux avertis, comme Malick Ndiaye, confient : « Avec cette rencontre, le chef de l’Etat va encore demander aux magistrats de la Cour des Comptes de sursoir à leur mission et de laisser le maire tranquille. En contrepartie, le maire va soutenir le candidat Dame Diop qui brigue la mairie de Diourbel’’. D’après certaines indiscrétions, le maire a sollicité cette rencontre, après les trois missions que la Cour des Comptes a effectuées au niveau de la collectivité territoriale. Lors de ces inspections, révèlent des sources dignes de foi, les magistrats auraient découvert des manquements graves dans la gestion du maire.

Une source sous couvert de l’anonymat renseigne : « Des fautes de gestion, surtout concernant le carburant, ont été découvertes. Ces fautes avoisinent des centaines de millions’’. Il s’y ajoute que les recommandations qui ont été faites par les magistrats de la Cour des Comptes, lors des missions précédentes, n’ont pas connues de début d’exécution. Il s’agit principalement du recrutement d’un archiviste pour le service de l’Etat civil, de la mise en place de services techniques communaux différents de ce qui existe jusqu’ici. Les magistrats de cette juridiction ’étaient aperçus de beaucoup de manquements liés à la gestion financière et humaine de l’institution.

Il s’y ajoute qu’il a été décelé un nombre pléthorique d’agents. La municipalité compte plus de 250 agents dont la grande majorité est constituée de contractuels. Des agents partis à la retraite continuent de bénéficier de contrats spéciaux. S’agissant du foncier, les découvertes de mauvaise gestion et d’attribution de parcelles à des non ayant-droits font froid dans le dos.

Cette audience du maire en compagnie de Dame Diop, coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yaakaar, va-t-il sonner le glas des autres candidats déclarés au poste de maire et qui sont tous membres de l’Alliance pour la République et entrainer des votes sanctions ?

Tout porte à le croire surtout que, ces derniers temps, les investitures au poste de candidat à la mairie se multiplient et se déroulent principalement dans le camp de la mouvance présidentielle. Déjà Saër Diop, directeur général de l’agence pour l’économie et la maitrise de l’énergie (AEME), a été investi par des mouvements politiques proches d’Aminata Tall ancienne présidente du conseil économique, social et environnementale. Il y a aussi Moustapha Gueye, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de l’université Alioune Diop de Bambey, qui ne fait plus mystère de sa candidature au poste de Maire.

Outre la commune de Diourbel, la Cour des Comptes a fouillé la gestion de 15 collectivités territoriales de la région dont Touba Mosquée.