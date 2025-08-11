La souveraineté monétaire, dans le contexte africain et ouest-africain en particulier, est souvent présentée comme un idéal lointain, limité par l’architecture de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et la gestion commune du franc CFA par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pourtant, une innovation technologique offre aujourd’hui une voie concrète : LES STABLECOINS.

En 2025, les stablecoins actifs numériques adossés à des monnaies réelles ou à des paniers d’actifs ont traité plus de 6 000 milliards USD de transactions ajustées, soit une hausse de +40 % sur les transferts transfrontaliers. D’outils marginaux de l’écosystème crypto, ils sont devenus des infrastructures financières globales, capables de rivaliser avec les réseaux traditionnels de paiement.

Ce basculement est stratégique : il déplace le pouvoir monétaire vers ceux qui contrôlent les réseaux numériques de valeur. Or, aujourd’hui, ces réseaux sont dominés par des acteurs et plateformes étrangers, souvent situés hors d’Afrique.

POURQUOI L’UEMOA NE DOIT PAS VOIR LES STABLECOINS COMME UNE MENACE

Le cadre réglementaire actuel de l’UEMOA n’interdit pas la création d’un stablecoin local, à condition de respecter les normes de la BCEAO, notamment en matière de :

• LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (AML/CFT)

• CONTRÔLE ET TRAÇABILITÉ DES FLUX FINANCIERS

• SUPERVISION DES ÉMETTEURS ET GESTION DES RÉSERVES

Ainsi, un stablecoin arrimé au franc CFA ou à un panier de devises incluant le CFA pourrait parfaitement s’inscrire dans la régulation existante tout en renforçant la résilience du système monétaire.

TROIS GAINS IMMÉDIATS POUR LE SÉNÉGAL ET LA SOUS-RÉGION

1. RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE : moins de reliance sur les systèmes de compensation et de règlement étrangers.

2. ACCÉLÉRATION ET SÉCURISATION des flux de la diaspora, qui représentent plus de 1 500 milliards FCFA annuels.

3. INCLUSION FINANCIÈRE : accès direct à l’économie numérique pour les populations non bancarisées, sans passer par les canaux bancaires classiques.

UNE STRATÉGIE À ENCLENCHER MAINTENANT

Le Sénégal, en collaboration avec la BCEAO et les acteurs fintech régionaux, peut lancer un PROJET PILOTE DE STABLECOIN RÉGLEMENTÉ. Ce projet, limité dans un premier temps à des usages précis (transferts diaspora, paiements interentreprises), permettrait de tester la technologie, d’ajuster la régulation et de préparer une montée en puissance à l’échelle régionale.

LA SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE N’EST PLUS SEULEMENT AFFAIRE DE BILLETS ET DE PIÈCES : ELLE SE CODE, SE DÉPLOIE ET S’EXPORTE. Dans cette nouvelle réalité, l’Afrique de l’Ouest a l’occasion de ne pas subir l’innovation, mais de l’orienter à son avantage.

Dr Seydou Bocoum

Expert en monnaie numérique