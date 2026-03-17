Les exportations du Sénégal ont fortement reculé au mois de janvier dernier. Elles se sont établies à 412,6 milliards de FCFA, contre 825,3 milliards de FCFA en décembre 2025, soit une baisse de 50 %, selon les dernières données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Le commerce extérieur sénégalais entame l’année 2026 sur une forte contraction. En janvier, les exportations ont reculé de 50 %. Cette contraction des ventes à l’étranger s’explique principalement par la baisse des exportations d’or non monétaire, qui passent de 206,8 milliards de FCFA en décembre à 70,2 milliards de FCFA en janvier. Le recul concerne également les produits pétroliers raffinés, tombés à 65,6 milliards de FCFA contre 90,4 milliards le mois précédent, ainsi que les exportations de gaz naturel liquéfié, qui passent de 20,9 milliards à 14,6 milliards de FCFA.

Toutefois, certaines performances ont permis d’atténuer l’ampleur de cette chute. C’est notamment le cas des exportations d’huile brute de pétrole, qui progressent à 135,0 milliards de FCFA contre 106,3 milliards le mois précédent. Les expéditions de préparations pour soupes, potages et bouillons atteignent 9,3 milliards de FCFA, contre zéro en décembre, tandis que les ventes de légumes frais passent de 2,8 milliards à 7,0 milliards de FCFA. Malgré ce repli mensuel, les exportations affichent une progression de 7,8 % par rapport à janvier 2025.

Au cours de la période sous revue, les principaux produits exportés par le Sénégal sont l’huile brute de pétrole (135,0 milliards de FCFA), l’or non monétaire (70,2 milliards), les produits pétroliers raffinés (65,6 milliards) et les poissons frais de mer (19,0 milliards). Les principaux clients du Sénégal restent le Mali (17,5 %), la Suisse (13,9 %), les Pays-Bas (12,3 %), l’Italie (11,8 %) et la Chine (11,2 %). Dans le même temps, les importations du Sénégal ont atteint 524,8 milliards de FCFA en janvier 2026, contre 544,8 milliards de FCFA le mois précédent, soit une baisse de 3,7 %.

Ce recul est principalement lié à la diminution des achats de métaux communs (28,1 milliards de FCFA contre 45,0 milliards en décembre), de froment et méteil (11,4 milliards contre 17,6 milliards) et d’autres machines et appareils (33,3 milliards contre 47,3 milliards). En revanche, certaines importations ont progressé, notamment celles d’huile brute de pétrole, qui atteignent 39,0 milliards de FCFA contre zéro le mois précédent, ainsi que celles de produits pétroliers raffinés, passées de 105,6 milliards à 133,0 milliards de FCFA, et de véhicules terrestres, en hausse à 15,4 milliards contre 9,3 milliards. Les principaux produits importés restent les produits pétroliers raffinés (133,0 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (39,0 milliards), les machines et appareils (33,3 milliards), les métaux communs (28,1 milliards) et le riz (20,1 milliards). Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la Chine (15,5 %), la France (9,5 %), le Nigeria (8,7 %), la Russie (8,1 %) et les Émirats arabes unis (4,4 %).

L’une des conséquences de ces évolutions est que le solde de la balance commerciale est redevenu déficitaire. Il s’établit à –112,2 milliards de FCFA en janvier 2026, contre un excédent de +280,5 milliards de FCFA le mois précédent. Cette dégradation est notamment liée à la détérioration du solde commercial vis-à-vis de plusieurs partenaires, dont la Belgique (-9,4 milliards de FCFA contre +122,3 milliards en décembre), l’Espagne (-6,3 milliards contre +47,9 milliards), le Nigeria (-45,0 milliards contre -8,2 milliards), l’Inde (-4,1 milliards contre +23,6 milliards) et les Émirats arabes unis (-25,8 milliards contre -10,0 milliards). Toutefois, l’amélioration du solde commercial avec les Pays-Bas (+35,9 millions de FCFA contre -17,5 milliards le mois précédent), la Chine (-35,2 milliards contre -79,9 milliards) et l’Italie (+33,7 milliards contre +6,9 milliards) a contribué à atténuer cette dégradation.

Par Cheikh Thiam