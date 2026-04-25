Portée par une transformation numérique galopante, la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) confirme son rôle de poumon financier pour les politiques sociales de l’État. Lors de l'ouverture du séminaire de l’Association des loteries d’Afrique (ALA) à Dakar, le ministre des Finances, Cheikh Diba, venu présider l'événement, a salué des résultats records tout en appelant à une régulation accrue face aux défis du jeu en ligne.

Le secteur des jeux de hasard au Sénégal traverse une période de croissance exceptionnelle. Les chiffres dévoilés ce jeudi par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, sont éloquents : pour le seul premier semestre 2026, la LONASE a mobilisé la somme de 40,9 milliards FCFA. Ce résultat représente un taux de couverture de 71% par rapport aux objectifs fixés.

Pour l'autorité de tutelle, cette performance n'est pas qu'une simple ligne comptable ; elle est le moteur d'actions concrètes sur le terrain. Le ministre a souligné que ces ressources sont directement réinjectées dans les priorités sociales du gouvernement, particulièrement cruciales dans le contexte budgétaire actuel. « Les résultats observés jusqu’ici témoignent du dynamisme du secteur de la loterie et des jeux de hasard ainsi que de son potentiel de mobilisation des ressources. Ainsi, au titre du 1er trimestre 2026, un montant de 40,9 milliards a été mobilisé, soit un taux de couverture de 71% », a déclaré Cheikh Diba. « Cela traduit concrètement l’impact de ces orientations sur le quotidien des concitoyens », a-t-il ajouté.

Le défi de la révolution numérique

Si la santé financière est au rendez-vous, le secteur doit faire face à une mutation profonde de ses usages. La dématérialisation des paris et l'émergence de plateformes en ligne modifient radicalement la donne. Cette transition vers le numérique, souvent transfrontalière, impose une mise à jour des outils de contrôle et de fiscalité.

Selon Cheikh Diba, la modernisation n'est plus une option mais une nécessité pour garantir la pérennité de cette mobilisation de ressources : « Cette transformation numérique rend plus complexes les défis de régulation du secteur des jeux et paris en ligne, mais également ceux de la collecte des ressources. »

Il préconise ainsi un renforcement de la collaboration entre la LONASE et l'administration pour améliorer la traçabilité des flux financiers et lutter contre la criminalité transfrontalière liée aux jeux en ligne.

Vers une régulation plus éthique et innovante

Le séminaire de l’Association des loteries d’Afrique (ALA), qui se tient en prélude à l’Assemblée générale prévue demain à Dakar, place l'innovation au cœur des débats. Pour le directeur général de la LONASE, Toussaint Manga, l'enjeu est également de protéger les parieurs dans ce nouvel écosystème digital. « Le secteur des jeux est dans une dynamique de mutation. La transformation numérique s’impose aujourd’hui à tous les secteurs. Face à ce défi, il est important pour celui des jeux de trouver des solutions innovantes pour pouvoir mieux structurer cette activité », a affirmé Toussaint Manga.

Le directeur général a notamment insisté sur la nécessité d'un contrôle rigoureux pour garantir « la protection des données personnelles des citoyens, des mineurs et des couches vulnérables ».

Enfin, Dramane Coulibaly, président de l’ALA, a rappelé que l'objectif de cette rencontre dakaroise est de permettre un partage d'expériences efficace entre les pays membres : « L’objectif du séminaire dans la capitale sénégalaise est de mieux structurer le cadre de partage d’expériences, structurer davantage le secteur des jeux et permettre aux autorités nationales en charge de ce secteur de se mettre à niveau des innovations technologiques. »

MAMADOU DIOP