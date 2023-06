La Commission nationale de régulation des loyers et locaux à usage d'habitation a installé, hier, dans la capitale du Nord, son antenne régionale. Au cours des échanges, les différentes parties ont beaucoup insisté sur la vulgarisation des nouveaux textes sur le loyer pour prévenir les conflits entre bailleurs et locataires.

Pour le gouverneur adjoint chargé du développement de la région de Saint-Louis, la majeure partie des problèmes enregistrés entre le bailleur et le locataire découle de la méconnaissance des textes qui régissent le loyer. Raison pour laquelle, a poursuivi Modou Mamoune Diop qui présidait la cérémonie d’installation de la Commission régionale de régulation des loyers et locaux à usage d’habitation/Section Saint-Louis, il faut beaucoup communiquer entre les deux parties concernées.

"Souvent, les textes sont très complexes et très compliqués à comprendre par les techniciens du milieu, à plus forte raison pour des personnes non initiées. C'est pourquoi ils doivent être vulgarisés et rendus plus accessibles aux usagers. Parce que si les textes sont bien compris et bien maîtrisés par les usagers, il y aura moins de conflits entre bailleurs et locataires", a déclaré Modou Mamoune Diop.

Une invite que la commission de régulation des loyers a prise en compte dans sa démarche. À en croire le secrétaire exécutif de la Commission nationale de loyer et des locaux à usage d’habitation, Dr Idrissa Ba, l’objectif de la mission à Saint-Louis est d'installer l'équipe régionale, mais également de partager avec les autorités administratives, les professionnels et autres acteurs sur la question du loyer.

"Durant les travaux, tous les intervenants ont appelé à multiplier la communication pour que la loi sur la baisse du prix du loyer soit comprise par l’ensemble des acteurs. La communication peut contourner tous les problèmes notés, parce que si tout le monde connaît ses droits et ses devoirs, le courant passe plus facilement entre les parties concernées. La structure est mise en place pour encadrer l’effectivité de la volonté du gouvernement du Sénégal pour que les Sénégalais vivent en parfaite harmonie. Elle est là aussi pour amener l’équité et la justice sociale dans la question du loyer", a expliqué le Dr Ba.

Revenant sur les missions de la commission régionale, le gouverneur Modou Mamoune Diop a rappelé qu'elle suivra les orientations de la commission nationale afin d'encadrer les prix des loyers à usage d'habitation et d'amoindrir les contentieux. "Désormais, elle sera chargée de recevoir les réclamations et plaintes des différentes parties. Ainsi, les dossiers contentieux pourront se régler à Saint-Louis à l'amiable avant toute poursuite judiciaire. Il sera évité que certains contentieux entre bailleurs et locataires atterrissent au tribunal et traînent au niveau de ces juridictions. Donc, si l’on peut éviter ces lenteurs et essayer de régler les problèmes au niveau de la commission régionale, cela pourrait faciliter le règlement de nombreux problèmes", a soutenu M. Diop.

Toutefois, l'adjoint au chef de l'exécutif régional de Saint-Louis a signalé que la commission est installée essentiellement pour accompagner et encadrer la question des coûts, afin que les parties concernées respectent la réglementation définie par l'État du Sénégal.

