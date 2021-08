Les individus qui ont eu des complications liées à la vaccination avaient d’autres formes de comorbidité qui pouvaient expliquer la thrombose a déclaré, hier, la professeure Awa Omar Touré qui demande aux Sénégalais de se faire vacciner. Pour le mouvement navétane, la vaccination est obligatoire pour participer à toutes les activités.

Au démarrage de la vaccination avec AstraZeneca, il y a eu beaucoup de rumeurs sur des cas de thrombose. Beaucoup de gens imputaient cette anomalie au vaccin. Ce qui fait que les pays européens avaient suspendu la vaccination avec AstraZeneca, avant de reprendre le processus quelques jours après. Une situation qui a semé le doute dans la tête de beaucoup de Sénégalais, au point de rejeter ce vaccin, en privilégiant Sinopharm et Johnson & Johnson. Le chef du Service d’hématologie à l’hôpital Aristide Le Dantec a éclairci les choses.

Selon la professeure Awa Omar Touré, qui faisait hier une communication sur les complications de la vaccination contre la Covid-19, la thrombose est la complication majeure de la maladie. ‘’C’est la complication qui tue essentiellement, parce que c’est un caillot de sang qui va se bloquer au niveau d’un de nos organes, le poumon, entrainant une infection pulmonaire, ou le cerveau, entrainant un accident vasculaire cérébral (AVC) ou au niveau des reins, entrainant une insuffisance rénale. Cela touche plusieurs organes et c’est essentiellement ce qui tue. C’est l’hématome’’, explique la Pr. Touré.

A l’en croire, ils se sont rendu compte que c’est la complication la plus grave et la plus fréquente de la Covid-19. Ils ont également constaté, soutient-elle, que les malades en réanimation souffrent de complications liées à ces thromboses multiples.

Toutefois, elle souligne que ces maladies de réanimation sont devenues moins fréquentes, depuis qu’on a commencé la vaccination. Car si les patients sont vaccinés, cela devient moins grave. En tant qu’experte dans le comité de vigilance pour la vaccination, elle précise que les patients sont suivis afin d’informer la population sur tout ce qui est dit sur les complications thrombotiques liées à la vaccination.

S’agissant des complications liées à la présence de ces caillots dans le sang, la Pr. Touré renseigne que ces malades qui sont suivis, moins de 15 à 20 % font des thromboses. Heureusement, dit-elle, ces patients qui font des thromboses sont répertoriés. ‘’Une fois répertoriés, on regarde si ces patients n’ont pas d’autres facteurs qui expliqueraient la Covid-19, notamment dans le domaine dans lequel ils interviennent qui est l’hématome. On s’est rendu compte que parmi ces patients, beaucoup ont des pathologies anodines à la Covid-19. C’est pour rassurer la population par rapport à ces vaccinations. Je rassure les populations : les individus qui ont fait des complications liées à la vaccination avaient d’autres formes de comorbidité qui pouvaient expliquer la thrombose. De plus, ils avaient également des facteurs héréditaires qu’ils ne connaissaient pas, pour expliquer la thrombose’’, précise l’hématologue. Elle souligne qu’il faut que la population soit éclairée et rassurée par rapport à ces vaccinations. Et préciser que l’imputabilité de la vaccination n’est pas encore établie.

‘’La vaccination est obligatoire, pour participer à toutes les activités du mouvement navétane’’

Par ailleurs, Malick Sy, Secrétaire administratif de l’Oncav, informe que la vaccination est obligatoire, pour participer à toutes les activités du mouvement navétane. Selon lui, l’année dernière, les professionnels de santé se sont investis pour mener à bien la lutte contre cette pandémie qui est anti-communautaire. Elle est, dit-il, contre les populations, parce qu’elle freine non seulement leurs activités, mais l’économie également.

‘’Nous avons appris et nous sommes sûrs que cette année, il nous faut la vaccination pour nous en sortir. Nous allons démarrer nos activités en début septembre. Mais nous voulons établir un protocole sanitaire. Pour cela, nous allons travailler avec les professionnels de la santé, notamment la médecine du sport. Dans ce protocole, obligatoirement, il y a le vaccin. Donc, la vaccination est obligatoire pour participer à toutes les activités du mouvement navétane, cette année, que ça soit les dirigeants, les joueurs, les supporters, les arbitres et ceux qui, aux alentours des stades, sont même des petits vendeurs. On leur exige la carte de vaccination pour participer à nos activités’’, annonce M. Sy.

Selon lui, ils vont aussi exiger un public réduit dans les stades. Ils comptent également travailler pour qu’il y ait au niveau des stades des stadiers et des hôtesses pour faciliter la distanciation sociale. Cet engagement doit continuer davantage pour aider la population, selon lui, parce que tant qu’il y a des pandémies, il y aura obligatoirement une fenêtre pour leurs activités. Donc, ‘’nous devons nous engager à fond dans cette vaccination. Nous attendons que les autorités nous accompagnent dans ce processus. Nous allons travailler avec les autorités du ministère de la Santé pour faciliter l’accès aux vaccins au monde du sport’’.

VIVIANE DIATTA