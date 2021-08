Compteurs Sen’Eau

L’Association sénégalaise de défense des consommateurs (SOS consommateurs) appelle les Sénégalais à refuser le remplacement de leur compteur d’eau. ‘’Des équipes de la Sen’Eau sillonnent la ville, munies d’une lettre circulaire et de nouveaux compteurs pour remplacer systématiquement vos compteurs qui ne présentent aucun défaut, au motif qu’ils sont vieux de plus de 15 ans.

Il est certain que ces nouveaux compteurs tourneront plus vite et vos factures seront certainement plus élevées. Refusez énergiquement ces remplacements qui pourraient être le premier acte d’une vaste arnaque de Sen’Eau qui prétend que c’est en accord avec l’Etat du Sénégal. Mobilisons-nous contre cette forme de hausse déguisée’’, affirme Me Massokhna Kane dans un communiqué reçu hier, à ‘’EnQuête’’.

Dans cette lettre dont une copie nous a été transmise, la Sen’Eau renseigne qu’elle ‘’s’est engagée, dans le cadre du contrat qui le lie à l’Etat du Sénégal, à renouveler les compteurs âgés de plus 15 ans pour fiabiliser la relève des compteurs clients. C’est pour cette raison que votre compteur a été sélectionné et son changement est programmé sur la période du 9 au 20 août 2021’’.