Pour mieux répondre aux multiples défis sécuritaires qui font face du Sénégal, l’armée propose désormais, des premiers cours supérieurs de Guerre. La première promotion est forte de 10 officiers qui seront formés à la conception et à la planification stratégiques.

La cérémonie consacrant l’ouverture du premier Cours supérieur de Guerre organisé au Sénégal a été présidée, hier, par le Ministre des forces armées. Selon Me Sidiki Kaba, ce projet, cher au Président de la République, s’inscrit dans le cadre global de la mise sur pied de l’Institut de Défense du Sénégal pour répondre aux multiples défis sécuritaires qui se posent avec acuité dans les sociétés actuelles. Ainsi, le Sénégal s’inscrit dorénavant dans la grande lignée des pays qui forment ses cadres militaires à la conception et à la planification stratégiques. Ce qui, à plus d’un titre, renseigne-t-il, procure un avantage comparatif majeur pour une meilleure prise en compte des problématiques propres aux réalités politiques, économiques et socio-culturelles sénégalaises.

Selon toujours le ministre, l’histoire retiendra qu’au mois de septembre 2021, dix brillants officiers sénégalais ont constitué la première promotion de l’Ecole de supérieure de guerre du Sénégal. Il les appelle à être de fervents apprenants, assidus et assoiffés de connaissances, car demain, c’est eux qui seront aux commandes pour présider aux destinées des états-majors.

En effet, poursuit Me Kaba, la criminalité organisée et le terrorisme ont fini de trouver un terreau favorable à leur prolifération dans une région minée par de nombreuses vulnérabilités et objet de diverses convoitises, notamment celles liées à l’exploitation des ressources offshore. Face à ces différentes menaces sécuritaires, une approche holistique et anticipative devrait être privilégiée par les Forces de défense et de sécurité. Dès lors, selon lui, la connaissance de la géopolitique, de la géostratégie associée à la maîtrise des grandes tendances, ainsi que des grands concepts leur procurent la hauteur nécessaire pour transcender les difficultés auxquelles le pays est confronté.

‘’A ce titre, il s’agira pour toutes les autorités militaires des Forces armées, responsables de l’Enseignement militaire supérieur, de veiller jalousement à ce que nos cadres militaires soient très bien formés à ces outils d’analyses et d’aide à la prise de décisions, afin que nos structures de défense s’inscrivent de manière résolue dans l’anticipation précoce, pour une meilleure protection des populations et leurs biens, ainsi que des intérêts stratégiques de notre pays et de ses partenaires. Cette première promotion dont l’issue de la formation va déterminer la suite du projet, consiste à faire du Sénégal un véritable hub en matière de savoir dans le domaine de la défense et de la sécurité’’, a souligné le ministre.

Il renseigne que l’école a le soutien indéfectible du Chef Suprême des Armées, qui ne ménagera aucun effort pour que ce défi soit relevé au grand bénéfice des citoyens sénégalais et des étrangers vivant au Sénégal voire au-delà des frontières, dans le cadre des missions internationales.

CHEIKH THIAM