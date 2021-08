Suite aux rappels à Dieu, le 09 Aout dernier, des Khalifes des Layennes, Abdoulaye Thiaw Laye et de Thiénaba Abdourahim Seck, le Conseil national du Laïcat (CNL), émanant de tous les mouvements et associations catholiques du Sénégal, a publié un communiqué pour présenter ses condoléances aux communautés éplorées. Dans le document, le CNL ‘’s’incline devant la mémoire de ces illustres hommes de Dieu qui ont œuvré intensément pour qu’adviennent la paix, la concorde et la justice entre les hommes’’.

Il salue la mémoire de guides religieux, infatigables et dévoués à orienter les hommes et les femmes sur le chemin e Dieu. ‘’Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et Serigne Abdourahim Seck resteront à jamais des références pour notre cher pays.

En ces douloureuses circonstances, le Conseil national du Laïcat du Sénégal présente ses sincères condoléances à la nation sénégalaise et particulièrement, aux grandes familles Layennes et Thiénaba dont ils étaient les guides’’, informe-t-on. ‘’Le Conseil national du Laïcat joint sa prière à celle de toute la communauté nationale en confiant leurs âmes à l’amour et à la miséricorde de Dieu’’