Suite au rappel à Dieu de Cherif Abdoulaye Thiaw Laye, Khalife général des layennes et de Serigne Abdourakhim Seck, Khalife général de Thiénaba, le président du Parti républicain pour le progrès (PRP), Déthié Fall, a adressé ses ‘’plus émues et regrettées’’ condoléances à l'ensemble de leurs fidèles et familles, à la population sénégalaise et à toute la Umma islamique.

Il souligne que ces ‘’deux hommes de Dieu ont marqué le Sénégal, l’Afrique et le monde de par leur enseignement et leur rôle constant dans la cohésion et la stabilité nationales’’.