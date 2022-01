Arrêté pour le meurtre de l’étudiant Moustapha Diatta, I. Diop a confié aux enquêteurs les raisons et circonstances de son crime. Il demande pardon à la famille de son ami.

Comme révélé dans notre édition d’hier, l’étudiant Moustapha Diatta a été tué par le nommé I. Diop. Il s’est confié sur les circonstances de cette mort. L’accusé I. Diop renseigne, en effet, avoir obtenu sa Licence 3 en gestion des entreprises, en 2010. Mais, depuis lors, il n’arrive pas à trouver un emploi. Pour joindre les deux bouts, il s’est procuré une moto-Jakarta. C’est dans le cadre de ses activités de transport qu’il a fait la connaissance de Moustapha Diatta.

Il y a de cela huit mois, M. Diatta l’a appelé pour lui emprunter la somme de 5 000 F CFA. Ne détenant pas la somme, il a sollicité le chef de leur gare. Ce dernier, d’abord réticent, a fini par la lui avancer. Ainsi, M. Diop a envoyé le montant à Diatta. Depuis lors, il court derrière cette créance. Dernièrement, il a appelé un ami commun pour lui expliquer l’histoire et lui confier son désir de porter plainte, s’il n’est pas remboursé.

‘’Le jour de la bagarre, il est venu me trouver à l’arrêt pour me demander si c’est moi qui ai appelé notre ami pour réclamer l’argent, en menaçant d’aller porter plainte. Je lui ai répondu : oui. Il a commencé à m’injurier. Sentant qu’il était énervé, je suis allé récupérer ma moto pour partir. Mais il s’est approché de moi, tout en continuant à m’insulter. Il m’a donné un violent coup de poing à la tempe, alors que j’avais déjà enfourché ma moto pour partir. J’ai riposté, puis j’ai sorti le couteau que j’avais dans mon sac en bandoulière. Je lui ai asséné un coup à la tête. Aussitôt après le coup, Moustapha Diatta s’est effondré. En tombant, il a cogné une table. Couché sur le dos, il perdait beaucoup de sang’’, a raconté l’étudiant reconverti en ‘’Jakartaman’’.

‘’Pris de peur, j’ai pris ma moto, avant de m’enfuir. Des passants ont appelé les sapeurs-pompiers pour l’évacuer à l’hôpital. Je regrette d’avoir commis ce meurtre, parce que Moustapha était un ami. C’est pourquoi j’avais insisté auprès de mes amis de la gare pour lui trouver les 5 000 F dont il avait besoin. Je demande pardon à ses parents’’, a-t-il confié aux enquêteurs du commissariat central de Ziguinchor.

Le couteau, il dit l’avoir acquis à 100 F et lui servait à éplucher des oranges. ‘’Je l’ai jeté après avoir poignardé Moustapha, parce qu’en ce moment-là, j’avais peur. Je l’ai lancé dans les herbes et je ne sais plus où exactement’’, a-t-il répondu aux hommes du commissaire Adramé Sarr, le commissaire central de Ziguinchor.

Selon le suspect, la victime était un étudiant qui, comme lui, s’est rabattu sur la conduite de moto-Jakarta, n’ayant pu trouver un emploi.

Dans le cadre de cette enquête, une reconstitution des faits a eu lieu sur les lieux du crime. L’occasion a été saisie par les limiers pour comparer ce qu’il a dit lors de son audition et les constats sur les lieux du crime. Ils en ont aussi profité pour compléter certains détails qui manquaient, lors de l’audition.

CHEIKH THIAM