‘’Il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations au sujet de la transition malienne’’, selon le Conseil national de la jeunesse du Mali. Il demande à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de se montrer indulgente, estimant que cette transition est ‘’porteuse d’espoir’’.

Le Conseil national de la jeunesse du Mali demande à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de se montrer compréhensive à l’égard du Mali qui se trouve dans un processus de transition. D’ailleurs, selon le président du CNJ du Mali, Habib Dacko, cette transition se porte bien. ‘’Elle est porteuse d’espoir’’, a-t-il dit ce samedi, au Sénégal, en marge de cérémonie du 62e anniversaire de l’indépendance du Mali. ‘’Il faut beaucoup plus de compréhension. Il faudrait que nos pays frères puissent comprendre que cette dynamique est nationale. C’est un mouvement d’ensemble qui n’est pas seulement porté par le colonel Assimi Goïta qui est au pouvoir. C’est le peuple qui a porté cette transition’’, a indiqué Habib Dicko. Celle-ci prendra fin le 26 mars 2024 par le transfert du pouvoir aux autorités élues.

On assiste donc à de nouvelles orientations vis-à-vis de la gestion du pouvoir malien. Aujourd’hui, les jeunes sont aux commandes. Et le président en exercice a dit que s’il échoue, c’est toute la jeunesse qui aura échoué. ‘’Nul n’est parfait. Mais le changement est adaptable à tous. Ceci dit, avec les nouvelles orientations, nous nous sommes dit qu’il faut aller dans le sens de la reconstruction du pays, de la renégociation des rapports inter-Etats et des rapports inter-organisations. C’est ce qui nous a certainement valu beaucoup d’incompréhensions. Nous nous sommes suffisamment pacifiés. Nous ne sommes en guerre avec personne’’, dit-il.

Dans la même veine, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali/Section Sénégal, Mouhamed El Dicko, renchérit : ‘’La CEDEAO doit être aux côtés des populations. Nous l’invitons à se soucier des pays enclavés comme le Mali qui a souffert de l’embargo. Nous sommes un peuple de consommateurs. Nous n’avons pas de mer et il n’y a pas assez de production chez nous.’’ Aux autorités de la transition, il leur demande de revenir sur les principes de base.

Interpelé sur la détention des soldats ivoiriens arrêtés par les autorités du Mali, Habib Dicko déclare : ‘’Nous partageons les mêmes histoires, nous avons les mêmes cultures. Nous demandons aux autorités ivoiriennes et maliennes de trouver un terrain d’entente pour la bonne orientation des relations diplomatiques.’’

Par ailleurs, il faut noter que le 22 septembre marque la date d’anniversaire de l’indépendance du Mali. Elle a été célébrée ce samedi au Sénégal. Ce décalage a permis au CNJ de rassembler l'ensemble des compatriotes de la sous-région au Sénégal. ‘’Célébrer l’indépendance du Mali, c’est célébrer l’indépendance du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de toute l’Afrique. Le Sénégal et le Mali son des pays frères’’, a dit Habib Dicko magnifiant cette fraternité des peuples. ‘’Le fait de commémorer notre indépendance est une fierté pour nous qui sommes établis au Sénégal. Ça prouve que malgré notre absence au Mali, nous pensons énergiquement à notre pays. Et nous contribuons d’une façon ou d’une autre à sa réussite’’, a-t-il ajouté. Cette célébration, c’est pour fédérer la communauté malienne établie au Sénégal, dans les 14 régions du pays. La communauté africaine a répondu présente, notamment les panafricains qui avaient marché de Dakar à Bamako pour prouver leur soutien aux autorités de la transition.

Au Mali, le colonel-major à la retraite Tiébélé Satigui Sylla a, pour sa part, déclaré : ‘’Quand on prend le Mali de 1960 à 2022, il y a un grand progrès et surtout avec l'avènement de la transition. C'est une période pendant laquelle il faut poser des actes irréversibles. Le Mali a suffisamment souffert d'une vie sous tutelle. Il faut que le Mali puisse retrouver sa souveraineté et sa dignité. Aujourd'hui le Mali est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui peut assurer sa propre défense sur le plan terrestre et aérien’’.

De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne, Bart Ouvry, a soutenu que les Maliens sont enthousiastes. ‘’C'est un moment où toute la nation se réunit. Nous sommes toujours dans la semaine de la réconciliation. Vraiment, c'est très important. On a vu ces derniers jours beaucoup de manifestations de réconciliation, de paix. Je crois que les Maliens aspirent à la paix et à la sécurité pour vaquer à leurs occupations’’, dit-il.

‘’L'Union européenne est avec eux, nous voulons soutenir les Maliens, être à leur côté pour une société en paix et en stabilité’’, a-t-il ajouté.

BABACAR SY SEYE