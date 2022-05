Pour lutter contre les violences dans le championnat local dont la première source est la persistance des pratiques occultes dans les stades, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) attend des officiels de matches (commissaires, arbitres) plus de fermeté dans leurs interventions.

Les dernières journées du championnat professionnel de football risquent d’être tendues, compte tenu de l’enjeu. Pour cela, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a tenu à prendre les devants, pour éviter tout incident, comme c’était le cas, lors des rencontres de la 21e journée entre l’AS Douanes et le Casa Sport et entre le Ndiambour de Louga et le Jaraaf de Dakar.

Convaincus que les scènes de violence résultent pour l’essentiel des pratiques occultes, les membres du Comité exécutif de la LSFP ont invité les officiels des matches à ‘’prendre leur responsabilité’’. ‘’La première source de violence, c’est les pratiques occultes. Il faut l’éradiquer à partir du terrain’’, a recommandé le directeur exécutif de la ligue. Amsatou Fall a estimé que les arbitres doivent ‘’prendre des sanctions’’ à l’encontre de toute personne agissant dans ce sens. ‘’On a eu à envoyer des circulaires dans ce sens à tous les clubs et à la Commission centrale des arbitres, pour dire que quand il y a des corps étrangers, le commissaire, en relation avec les arbitres, doit sévir. C’est une mesure dissuasive. Il faut accepter de le faire’’, a déclaré l’ancien directeur technique national à la Fédération sénégalaise de football (FSF). Ce dernier a dénoncé le ‘’laxisme ou la négligence’’ de certains officiels qui ferment les yeux sur ces pratiques.

Toujours dans le sens de lutter contre ces pratiques occultes, la LSFP ‘’rappelle aux commissaires et aux arbitres de la nécessité urgente de mentionner à suffisance et en toute objectivité et par tous les moyens utiles dans leurs rapports respectifs toute pratique occulte ayant aucun lien avec la pratique du football’’. Cela, a rappelé le conseiller du président de la LSFP, Lamine Diop, permettra à la Commission de discipline de se ‘’prononcer sur ces pratiques et retenir des sanctions’’.

Pour prévenir les débordements, la Ligue de football professionnel exige des clubs receveurs la ‘’conception des schémas organisationnels et sécuritaires, le renforcement du dispositif sécuritaire, la mobilisation des stadiers de la fédération’’. Ils sont également invités à ‘’préparer davantage’’ les ramasseurs de balles, qui font l’objet de plusieurs ‘’contestations’’, pour un ‘’meilleur respect de l’éthique sportive’’.

‘’Les fautifs seront sanctionnés’’

La Ligue sénégalaise de football professionnel s’est prononcée aussi sur les incidents survenus à Louga, lors de Ndiambour-Jaraaf et à Ndiarème pendant l’affiche AS Douanes-Casa Sport. La LSFP a ‘’condamné avec la plus grande fermeté’’ ces actes ‘’d’une extrême gravité qui ternissent l’image du football professionnel’’. ‘’Les enjeux actuels du championnat ne seraient pas un prétexte pour les acteurs d’anéantir les efforts et l’engagement de la ligue à donner un souffle nouveau au football sénégalais’’.

‘’Aujourd’hui, nonobstant les mesures disciplinaires, s’il y a lieu de prendre des décisions administratives, elles seront prises’’, a indiqué Lamine Diop. Pour cela, la ligue dit ‘’renouveler’’ sa confiance à la Commission de discipline qui, dit-elle, ‘’ en toute impartialité, traite avec diligence les cas soumis à son arbitrage’’.

