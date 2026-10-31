Le centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès rapporte recevoir davantage de jeunes présentant des complications liées à la consommation de drogue. Ses responsables veulent renforcer la sensibilisation, notamment auprès des élèves, tout en appelant à mieux accompagner les personnes vivant avec des troubles psychiques.

Agir avant que les complications ne surviennent. Face à la consommation de substances psychoactives chez les adolescents, le centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès souhaite renforcer la prévention. L’établissement signale des cas de consommation dès l’âge de 16 ans et entend sensibiliser les jeunes dans leur environnement scolaire et familial.

Selon le Dr Abdoulaye Danfa, médecin psychiatre, le centre reçoit de plus en plus de jeunes présentant des complications liées à l’usage de drogue. Ce constat, rapporté par le praticien, pousse la structure à intervenir davantage en amont, par l’information et l’éducation.

L’objectif est d’atteindre les adolescents suffisamment tôt pour leur faire connaître les risques liés à ces substances. Pour les responsables de Dalal Xel, la réponse ne peut se limiter aux soins une fois les troubles apparus. Elle doit aussi mobiliser les familles et le milieu scolaire.

« Il ne faut pas fuir le malade, il faut l’intégrer »

Au-delà de cette alerte, le centre défend une prise en charge qui associe soins et réinsertion sociale. Son directeur, Frère André Sène, appelle à combattre la mise à l’écart des personnes vivant avec des troubles mentaux.

« Le malade mental est une personne qui doit récupérer sa dignité. Il faut le reconnaître et le traiter comme tel. Il ne faut pas fuir le malade, il faut l’intégrer. C’est une partie de nous, de la société. Il faut vraiment qu’il retrouve sa place dans la société », insiste-t-il.

Le responsable plaide pour un accompagnement qui dépasse le traitement médical. Le maintien des liens avec les proches, le soutien psychosocial et le retour à l’autonomie occupent également une place dans le travail de réinsertion défendu par la structure.

Dans les grandes artères de Thiès, la présence de personnes manifestant des troubles psychiques et vivant dans une grande précarité rappelle les difficultés d’accès aux soins et d’accompagnement. Elle pose aussi la question de la continuité du suivi et des moyens dont disposent les familles, les services sociaux et les structures spécialisées.

À travers son appel à l’intégration, Frère André Sène invite à faire de la prise en charge une responsabilité partagée. Pour Dalal Xel, soigner implique aussi de permettre aux personnes concernées de retrouver leur place au sein de leur famille et de la communauté.

Ndèye Diallo (Thiès)