Publié le 4 Nov 2026 - 11:02

Agressions à la sortie d’un concert

 

Il était environ 2 h 30 lorsque le public a commencé à se disperser à la fin du concert. Selon le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff, de petits groupes, à pied ou à moto, s’en sont pris à des spectateurs sur plusieurs axes qu’ils empruntaient pour rentrer chez eux.

Les policiers disent avoir interpellé quatre suspects en s’appuyant sur des renseignements concernant le mode opératoire des groupes. Après les auditions et l’identification des mis en cause par des victimes, les objets et les sommes d’argent récupérés ont été rendus à leurs propriétaires, indique le commissariat. Les quatre suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis de nuit avec violence sur la voie publique.

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social
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